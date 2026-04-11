Париж удивил разгромом Монако, Марсель рванул на третье место

В пятницу двумя матчами открылся 29-й тур чемпионата Франции.

Набравшие отличную форму «Париж» и «Монако» удивили результатом – столичная команда устроила разгром претенденту на место в Лиге чемпионов (4:1).

К восьмой минуте у хозяев две доставки мяча в штрафную превратились в результативные удары Жонатана Иконе и Чиро Иммобиле – 2:0. Эта парочка соорудила третий гол в контратаке в середине тайма – итальянец вложил мяч в ногу партнеру, и вот уже разгром. Вскоре Фоларин Балогун реализовал выход один на один с вратарем (3:1). Во втором тайме «Париж» забил снова, когда Лука Колеошо стрельнул от линии штрафной в перекладину, и мяч оказался в сетке – 4:1.

«Париж» уже 12-й, прервав пятиматчевую серия побед соперника, который не смог подняться с пятой строчки.

Лига 1, 29-й тур, 10 апреля.

«Париж» – «Монако» – 4:1

Голы: Иконе, 4, Иммобиле, 8, Иконе, 21, Колеошо, 71 – Балогун, 36.

После двух поражений подряд «Марсель» имел шикарный шанс вернуться на победный путь по итогам встречи с готовящимся к вылету «Мецем».

Мэйсон Гринвуд раздавал шикарные передачи и помог отличиться Пьеру-Эмерику Обамеянгу и Игору Пайшао в начале каждого тайма. Между этими голами был результативный удар Обамеянга, но из положения вне игры и дальняя попытка Готье Эна в штангу. Счет 2:0 горел на табло всего минуту, пока не забил динамовец Киева Георгий Цитаишвили – 2:1. Только на 90-й минуте Хамед Траоре снял все вопросы (3:1).

«Марсель» вышел на третье место, противник остался на самом дне.

«Марсель» – «Мец» – 3:1

Голы: Обамеянг, 13, Пайшао, 48. Траоре, 90 – Цитаишвили, 49.