ВИДЕО. «80 дронов – ничего особенного». Костюк – о тренировках в Украине
В пятницу, 10 апреля, женская сборная Украины по теннису уверенно стартовала в квалификации Кубка Билли Джин Кинг 2026 против сборной Польши.
В первом матче противостояния украинка Марта Костюк (WTA 27) встретилась с лидером польской сборной Магдой Линетт (WTA 55). Марта одержала убедительную победу в двух сетах со счетом 6:4, 6:0, подарив сопернице эффектный «бублик» во втором сете. Благодаря этому триумфу Украина повела в счете матчевой встречи — 1:0!
Предлагаем вашему вниманию запись пресс-конференции Марты Костюк после победного матча.
