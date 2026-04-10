В пятницу, 10 апреля, женская сборная Украины по теннису уверенно стартовала в квалификации Кубка Билли Джин Кинг 2026 против сборной Польши.

В первом матче противостояния украинка Марта Костюк (WTA 27) встретилась с лидером польской сборной Магдой Линетт (WTA 55). Марта одержала убедительную победу в двух сетах со счетом 6:4, 6:0, подарив сопернице эффектный «бублик» во втором сете. Благодаря этому триумфу Украина повела в счете матчевой встречи — 1:0!

ВИДЕО. «80 дронов — ничего особенного». Костюк — о тренировках в Украине