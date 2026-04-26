  ГАСПЕРИНИ: «Это уже выходит за все рамки, разве это футбол? Довбик...»
ГАСПЕРИНИ: «Это уже выходит за все рамки, разве это футбол? Довбик...»

Тренер шокирован количеством травм

Getty Images/Global Images Ukraine. Джан Пьеро Гасперини

Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал кадровые проблемы команды, связанные с большим количеством травм, упомянув при этом и украинца Артема Довбика.

«Проблема не в самом количестве травм. Такие повреждения, как у Коне или Весли, – это нормально, когда выбываешь на одну-две недели. Но когда речь идет о месяцах – это уже выходит за рамки, это разве футбол? Довбик, Бели, Дибала, Суле, Анхелиньо – трудно даже всех вспомнить. Это был очень сложный год.

Да, мы усилились Маленом, но потеряли Довбика, Фергюсона, Суле и Дибалу – это серьезно повлияло на игру в нападении», – сказал Гасперини.

