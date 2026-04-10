  4. ФОТО. Заметили не все: Ахметов появился с часами за миллионы
10 апреля 2026, 20:38 | Обновлено 10 апреля 2026, 20:42
ФОТО. Заметили не все: Ахметов появился с часами за миллионы

Пользователи обратили внимание на дорогой аксессуар президента Шахтера

Getty Images/Global Images Ukraine. Ринат Ахметов

Президент «Шахтера» Ринат Ахметов снова оказался в центре внимания – на этот раз не из-за футбола, а благодаря дорогому аксессуару.

В сети обратили внимание на часы, которые Ахметов носил во время общения с Ардой Тураном после матча «Шахтер» - АЗ. По информации из открытых источников, речь идет о модели Patek Philippe Grand Complications Perpetual Calendar.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Стоимость таких часов составляет около 84 900 долларов, что эквивалентно более 3 миллионам гривен.

Этот бренд считается одним из самых престижных в мире часового искусства, а модели линейки Grand Complications особенно ценятся коллекционерами.

фото Ринат Ахметов Шахтер Донецк Лига Европы lifestyle Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Максим Лапченко Источник: Telegram
Удивляетесь, что у миллиардера часы дешевле, чем у многих чиновников , депутатов и судей?
А еще заметили не все, что когда он приехал - вышел из Мерседеса, а не из ланоса или таврии... Прямо новость дня.
Если убрать за скобки все какие-то личные мнения и взгляды касаемо личности, то по факту это очень богатый человек и он явно живет на широкую ногу. Может себе позволить.
Да хоть за сто миллионов. Зато лицо все более на Кощея Бессмертного смахивает
І це правда 
Було би дивним, якби в нього був годинник за 10к грн.... А так... Знову знайшли "сенсацію" там де нею навіть не пахне...
Ще би автівку його "порахували" та мобілку...
