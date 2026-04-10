Обнародован стартовые составы на поединок чемпионата Испании между мадридским «Реалом» и «Жироной».

Поединок 31-го тура Ла Лиги примет стадион «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

В стартовом составе хозяев поля выйдет украинский голкипер Андрей Лунин. У гостей с первых минут на поле выйдет вингер Виктор Цыганков. Владислав Крапивцов матч начнет со скамьи запасных.

«Реал» с 69 пунктами занимает второе место чемпионата Испании. «Жирона» с 37 очками идет на 12-м месте.

Лунин против Цыганкова. Обнародованы составы на матч Реал – Жирона