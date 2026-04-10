Лунин против Цыганкова. Обнародованы составы на матч Реал – Жирона
Поединок 31-го тура чемпионата Испании стартует в 22:00 по киевскому времени
Обнародован стартовые составы на поединок чемпионата Испании между мадридским «Реалом» и «Жироной».
Поединок 31-го тура Ла Лиги примет стадион «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
В стартовом составе хозяев поля выйдет украинский голкипер Андрей Лунин. У гостей с первых минут на поле выйдет вингер Виктор Цыганков. Владислав Крапивцов матч начнет со скамьи запасных.
«Реал» с 69 пунктами занимает второе место чемпионата Испании. «Жирона» с 37 очками идет на 12-м месте.
Лунин против Цыганкова. Обнародованы составы на матч Реал – Жирона
📋✅ ¡Nuestro XI inicial!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 10, 2026
📰 Les alineacions per al partit d’avui#RealMadridGirona pic.twitter.com/oruGg59nTJ— Girona FC (@GironaFC) April 10, 2026
