  4. Лунин против Цыганкова. Обнародованы составы на матч Реал – Жирона
10 апреля 2026, 21:02 | Обновлено 10 апреля 2026, 21:03
Лунин против Цыганкова. Обнародованы составы на матч Реал – Жирона

Поединок 31-го тура чемпионата Испании стартует в 22:00 по киевскому времени

Коллаж Sport.ua

Обнародован стартовые составы на поединок чемпионата Испании между мадридским «Реалом» и «Жироной».

Поединок 31-го тура Ла Лиги примет стадион «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7

В стартовом составе хозяев поля выйдет украинский голкипер Андрей Лунин. У гостей с первых минут на поле выйдет вингер Виктор Цыганков. Владислав Крапивцов матч начнет со скамьи запасных.

«Реал» с 69 пунктами занимает второе место чемпионата Испании. «Жирона» с 37 очками идет на 12-м месте.

Даниил Кирияка
Андрюха, держи своє очко!
