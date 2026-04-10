Юная звезда Реала готовится стать отцом

Нападающий «Реала» Эндрик готовится стать отцом. Об этом объявили 19-летний футболист вместе с женой.

Форвард женился в 2024 году, связав себя узами брака с моделью Габриэли Мирандой, которая старше его на три года. До этого пара встречалась около 10 месяцев.

Напомним, Эндрик стал игроком «Реала» летом 2024 года и в поисках постоянной игровой практики был арендован «Лионом», где проводит вторую половину сезона. За «ткачей» бразилец сыграл 15 матчей (пять голов и шесть ассистов). Его трансферная стоимость оценивается в 35 млн евро.