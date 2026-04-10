Ротань провел 100-й матч в УПЛ
Наставник «Полесья» провел юбилейный поединок в УПЛ на тренерском посту
Поединок с «Полтавой» (4:0) стал 100-м для наставника житомирян Руслана Ротаня в чемпионатах Украины. 77 матчей он провел в УПЛ во главе «Александрии» и 23 – «Полесья». Подопечные юбиляра одержали 45 побед, в том числе 10 с крупным счетом, 32 встречи завершили вничью, 23 проиграли, 135 мячей забили, 92 пропустили, набрав в общей сложности 167 очков (55,7%). Между тем Ротань, который провел 375 игр в элитном дивизионе в рядах «Динамо» и «Днепра», стал только 9-м, кому покорился 100-матчевый рубеж на двух поприщах – и как игроку, и как тренеру.
К слову, в 23-м туре через два дня юбилей отметит и наставник «Зари» Виктор Скрипник, который проведет 300-й матч в украинских чемпионатах как игрок и тренер. В 142-х поединках он выходил на поле в составах запорожского «Металлурга» и «Днепра», а в 158 возглавлял «Ворсклу», «Зарю» и «Металлист 1925».
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Все, кто провел 100 матчей в чемпионатах Украины и как игрок, и как тренер (на 10 апреля)
|
|
|
Клубы
|
|
Матчи
|
|
|
|
|
Игрок
|
Тренер
|
Всего
|
И
|
Т
|
1.
|
Руслан РОТАНЬ
|
Днепр, Динамо
|
Александрия, Полесье
|
475
|
375
|
100
|
2.
|
Владимир ШАРАН
|
Динамо, Днепр,
|
Закарпатье,
|
472
|
206
|
266
|
|
|
Карпаты, Александрия
|
Александрия, Карпаты,
|
|
|
|
|
|
|
Минай
|
|
|
|
3.
|
Василий САЧКО
|
Таврия, Волынь,
|
Ворскла
|
426
|
260
|
166
|
|
|
Кривбасс, Ворскла
|
|
|
|
|
4.
|
Юрий ВЕРНИДУБ
|
Металлург З, Торпедо
|
Заря, Кривбасс
|
411
|
102
|
309
|
5.
|
Юрий МАКСИМОВ
|
Днепр, Динамо,
|
Оболонь, Кривбасс,
|
390
|
166
|
224
|
|
|
Борисфен, Металлург З
|
Металлург Д, Ворскла,
|
|
|
|
|
|
|
Днепр-1
|
|
|
|
6.
|
Сергей КОВАЛЕЦ
|
Динамо, Днепр,
|
Львов, Оболонь,
|
357
|
257
|
100
|
|
|
Черноморец, Карпаты,
|
Металлург З, Ингулец
|
|
|
|
|
|
Металлург З, Оболонь,
|
|
|
|
|
|
|
Волынь, Борисфен
|
|
|
|
|
7.
|
Виктор СКРИПНИК
|
Металлург З, Днепр
|
Заря, Ворскла,
|
299
|
142
|
157
|
|
|
|
Металлист 1925
|
|
|
|
8.
|
Александр БАБИЧ
|
Днепр, Александрия,
|
Черноморец, Мариуполь
|
266
|
104
|
162
|
|
|
Металлист, Черноморец
|
|
|
|
|
9.
|
Александр СЕВИДОВ
|
Заря, Металлург З,
|
Металлург Д, Говерла,
|
264
|
136
|
128
|
|
|
Кривбасс, Металлург Д
|
Карпаты, Металлист,
|
|
|
|
|
|
|
Мариуполь
|
|
|
И - матчи в качестве игрока; Т - матчи в качестве тренера.
