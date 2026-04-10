Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ротань провел 100-й матч в УПЛ
Украина. Премьер лига
10 апреля 2026, 17:45 | Обновлено 10 апреля 2026, 17:56
105
0

Ротань провел 100-й матч в УПЛ

Наставник «Полесья» провел юбилейный поединок в УПЛ на тренерском посту

105
0
ФК Полесье. Руслан Ротань и Эдуард Сарапий

Поединок с «Полтавой» (4:0) стал 100-м для наставника житомирян Руслана Ротаня в чемпионатах Украины. 77 матчей он провел в УПЛ во главе «Александрии» и 23 – «Полесья». Подопечные юбиляра одержали 45 побед, в том числе 10 с крупным счетом, 32 встречи завершили вничью, 23 проиграли, 135 мячей забили, 92 пропустили, набрав в общей сложности 167 очков (55,7%). Между тем Ротань, который провел 375 игр в элитном дивизионе в рядах «Динамо» и «Днепра», стал только 9-м, кому покорился 100-матчевый рубеж на двух поприщах – и как игроку, и как тренеру.

К слову, в 23-м туре через два дня юбилей отметит и наставник «Зари» Виктор Скрипник, который проведет 300-й матч в украинских чемпионатах как игрок и тренер. В 142-х поединках он выходил на поле в составах запорожского «Металлурга» и «Днепра», а в 158 возглавлял «Ворсклу», «Зарю» и «Металлист 1925».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Все, кто провел 100 матчей в чемпионатах Украины и как игрок, и как тренер (на 10 апреля)

Клубы

Матчи

Игрок

Тренер

Всего

И

Т

1.

Руслан РОТАНЬ

Днепр, Динамо

Александрия, Полесье

475

375

100

2.

Владимир ШАРАН

Динамо, Днепр,

Закарпатье,

472

206

266

Карпаты, Александрия

Александрия, Карпаты,

Минай

3.

Василий САЧКО

Таврия, Волынь,

Ворскла

426

260

166

Кривбасс, Ворскла

4.

Юрий ВЕРНИДУБ

Металлург З, Торпедо

Заря, Кривбасс

411

102

309

5.

Юрий МАКСИМОВ

Днепр, Динамо,

Оболонь, Кривбасс,

390

166

224

Борисфен, Металлург З

Металлург Д, Ворскла,

Днепр-1

6.

Сергей КОВАЛЕЦ

Динамо, Днепр,

Львов, Оболонь,

357

257

100

Черноморец, Карпаты,

Металлург З, Ингулец

Металлург З, Оболонь,

Волынь, Борисфен

7.

Виктор СКРИПНИК

Металлург З, Днепр

Заря, Ворскла,

299

142

157

Металлист 1925

8.

Александр БАБИЧ

Днепр, Александрия,

Черноморец, Мариуполь

266

104

162

Металлист, Черноморец

9.

Александр СЕВИДОВ

Заря, Металлург З,

Металлург Д, Говерла,

264

136

128

Кривбасс, Металлург Д

Карпаты, Металлист,

Мариуполь

И - матчи в качестве игрока; Т - матчи в качестве тренера.

Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем