Ротань провел 100-й матч в УПЛ

Поединок с «Полтавой» (4:0) стал 100-м для наставника житомирян Руслана Ротаня в чемпионатах Украины. 77 матчей он провел в УПЛ во главе «Александрии» и 23 – «Полесья». Подопечные юбиляра одержали 45 побед, в том числе 10 с крупным счетом, 32 встречи завершили вничью, 23 проиграли, 135 мячей забили, 92 пропустили, набрав в общей сложности 167 очков (55,7%). Между тем Ротань, который провел 375 игр в элитном дивизионе в рядах «Динамо» и «Днепра», стал только 9-м, кому покорился 100-матчевый рубеж на двух поприщах – и как игроку, и как тренеру.

К слову, в 23-м туре через два дня юбилей отметит и наставник «Зари» Виктор Скрипник, который проведет 300-й матч в украинских чемпионатах как игрок и тренер. В 142-х поединках он выходил на поле в составах запорожского «Металлурга» и «Днепра», а в 158 возглавлял «Ворсклу», «Зарю» и «Металлист 1925».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Все, кто провел 100 матчей в чемпионатах Украины и как игрок, и как тренер (на 10 апреля)

Клубы Матчи Игрок Тренер Всего И Т 1. Руслан РОТАНЬ Днепр, Динамо Александрия, Полесье 475 375 100 2. Владимир ШАРАН Динамо, Днепр, Закарпатье, 472 206 266 Карпаты, Александрия Александрия, Карпаты, Минай 3. Василий САЧКО Таврия, Волынь, Ворскла 426 260 166 Кривбасс, Ворскла 4. Юрий ВЕРНИДУБ Металлург З, Торпедо Заря, Кривбасс 411 102 309 5. Юрий МАКСИМОВ Днепр, Динамо, Оболонь, Кривбасс, 390 166 224 Борисфен, Металлург З Металлург Д, Ворскла, Днепр-1 6. Сергей КОВАЛЕЦ Динамо, Днепр, Львов, Оболонь, 357 257 100 Черноморец, Карпаты, Металлург З, Ингулец Металлург З, Оболонь, Волынь, Борисфен 7. Виктор СКРИПНИК Металлург З, Днепр Заря, Ворскла, 299 142 157 Металлист 1925 8. Александр БАБИЧ Днепр, Александрия, Черноморец, Мариуполь 266 104 162 Металлист, Черноморец 9. Александр СЕВИДОВ Заря, Металлург З, Металлург Д, Говерла, 264 136 128 Кривбасс, Металлург Д Карпаты, Металлист, Мариуполь

И - матчи в качестве игрока; Т - матчи в качестве тренера.