  4. Паулу ФОНСЕКА: «Я недоволен его игрой. Он был уставшим»
10 апреля 2026, 18:50
Паулу ФОНСЕКА: «Я недоволен его игрой. Он был уставшим»

Коуч «Лиона» прокомментировал игру Эндрика

Getty Images/Global Images Ukraine. Паулу Фонсека

Португальский тренер «Лиона» Паулу Фонсека прокомментировал игру бразильского нападающего Эндрика:

«Я недоволен игрой Эндрика. Он был уставшим после поездки в Бразилию, но он обязан выкладываться больше. Он нам нужен».

В составе «Лиона» Эндрик провел 15 матчей во всех турнирах, в которых он успел отличиться шестью забитыми мячами и пятью голевыми передачами. Уже летом он вернется из аренды назад в мадридский «Реал».

Ранее Паулу Фонсека разнес линию атаки с Яремчуком.

Паулу Фонсека Эндрик Лион чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция)
Даниил Кирияка Источник: Фабрицио Романо
