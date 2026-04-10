Паулу ФОНСЕКА: «Я недоволен его игрой. Он был уставшим»
Коуч «Лиона» прокомментировал игру Эндрика
Португальский тренер «Лиона» Паулу Фонсека прокомментировал игру бразильского нападающего Эндрика:
«Я недоволен игрой Эндрика. Он был уставшим после поездки в Бразилию, но он обязан выкладываться больше. Он нам нужен».
В составе «Лиона» Эндрик провел 15 матчей во всех турнирах, в которых он успел отличиться шестью забитыми мячами и пятью голевыми передачами. Уже летом он вернется из аренды назад в мадридский «Реал».
Ранее Паулу Фонсека разнес линию атаки с Яремчуком.
