Паулу ФОНСЕКА: «Я недоволен его игрой. Он был уставшим»

Португальский тренер «Лиона» Паулу Фонсека прокомментировал игру бразильского нападающего Эндрика:

«Я недоволен игрой Эндрика. Он был уставшим после поездки в Бразилию, но он обязан выкладываться больше. Он нам нужен».

В составе «Лиона» Эндрик провел 15 матчей во всех турнирах, в которых он успел отличиться шестью забитыми мячами и пятью голевыми передачами. Уже летом он вернется из аренды назад в мадридский «Реал».

Ранее Паулу Фонсека разнес линию атаки с Яремчуком.