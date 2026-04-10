  ОФИЦИАЛЬНО. Боруссия Д продлила контракт с ключевым игроком
10 апреля 2026, 16:55
ОФИЦИАЛЬНО. Боруссия Д продлила контракт с ключевым игроком

Новое соглашение с Нико Шлоттербеком будет действовать до лета 2031 года

ФК Боруссия Дортмунд. Нико Шлоттербек

«Боруссия» Дортмунд официально объявила о продлении контракта с немецким центральным защитником Нико Шлоттербеком.

Отмечается, что новый контракт с 26-летним футболистом будет действовать до лета 2031 года.

В сезоне 2025/26 Нико Шлоттербек провел 31 матч на клубном уровне, отличившись 4 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 55 миллионов евро.

Ранее дортмундская «Боруссия» официально объявила об уходе Юлиана Брандта.

Нико Шлоттербек Боруссия Дортмунд чемпионат Германии по футболу Бундеслига продление контракта
Дмитрий Вус Источник: ФК Боруссия Дортмунд
