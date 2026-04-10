С Луниным. Обнародована заявка Реала на игру с Жироной
Поединок 31-го тура чемпионата Испании состоится 10 апреля в 22:00 по Киеву
Обнародована заявка мадридского «Реала» на поединок чемпионата Испании с «Жироной».
Украинский голкипер Андрей Лунин попал в заявку «сливочных» на игру. Он, как ожидается, выйдет в стартовом составе, ибо Тибо Куртуа продолжает восстанавливаться от травмы.
В заявке «Жироны» также есть украинцы: вингер Виктор Цыганков и голкипер Владислав Крапивцов. Игру из-за травмы пропустит форвард Владислав Ванат.
📋✅ ¡Nuestros convocados!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 10, 2026
🆚 @GironaFC pic.twitter.com/tQi0kCUGzt
