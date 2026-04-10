Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. С Луниным. Обнародована заявка Реала на игру с Жироной
Испания
10 апреля 2026, 15:48 | Обновлено 10 апреля 2026, 16:03
С Луниным. Обнародована заявка Реала на игру с Жироной

Поединок 31-го тура чемпионата Испании состоится 10 апреля в 22:00 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Обнародована заявка мадридского «Реала» на поединок чемпионата Испании с «Жироной».

Матч 31-го тура Ла Лиги состоится 10 апреля в 22:00 по киевскому времени.

Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7

Украинский голкипер Андрей Лунин попал в заявку «сливочных» на игру. Он, как ожидается, выйдет в стартовом составе, ибо Тибо Куртуа продолжает восстанавливаться от травмы.

В заявке «Жироны» также есть украинцы: вингер Виктор Цыганков и голкипер Владислав Крапивцов. Игру из-за травмы пропустит форвард Владислав Ванат.

По теме:
Реал Мадрид – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Роберто Карлос: путь от текстильной фабрики к статусу легенды футбола
Кто одержал больше всего побед за последние три сезона еврокубков?
Реал Мадрид Реал - Жирона Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига заявка Андрей Лунин
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(21)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

САБО: «Я поздоровался с этим сукиным сыном. Теперь руку отмыть не могу»
Футбол | 10 апреля 2026, 09:18 3
САБО: «Я поздоровался с этим сукиным сыном. Теперь руку отмыть не могу»
САБО: «Я поздоровался с этим сукиным сыном. Теперь руку отмыть не могу»

Известный тренер – о встрече с путиным

Ахметов отреагировал на разгромную победу Шахтера в Лиге конференций
Футбол | 10 апреля 2026, 08:08 13
Ахметов отреагировал на разгромную победу Шахтера в Лиге конференций
Ахметов отреагировал на разгромную победу Шахтера в Лиге конференций

Подопечные Арды Турана на номинально домашней арене одолели нидерландский «АЗ Алкмаар»

МОУРИНЬО: «Больше не хочу тебя видеть в Бенфике, не хочу, чтобы ты играл»
Футбол | 10.04.2026, 07:37
МОУРИНЬО: «Больше не хочу тебя видеть в Бенфике, не хочу, чтобы ты играл»
МОУРИНЬО: «Больше не хочу тебя видеть в Бенфике, не хочу, чтобы ты играл»
РИЗНЫК: «Когда поняли, что 100% будет победа? Когда президент приехал»
Футбол | 10.04.2026, 06:43
РИЗНЫК: «Когда поняли, что 100% будет победа? Когда президент приехал»
РИЗНЫК: «Когда поняли, что 100% будет победа? Когда президент приехал»
Есть ли представители Украины? Утвержден список арбитров на ЧМ-2026
Футбол | 10.04.2026, 14:09
Есть ли представители Украины? Утвержден список арбитров на ЧМ-2026
Есть ли представители Украины? Утвержден список арбитров на ЧМ-2026
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Мирон Маркевич спрогнозировал итоговый счет матча Шахтер – АЗ Алкмаар
Мирон Маркевич спрогнозировал итоговый счет матча Шахтер – АЗ Алкмаар
09.04.2026, 11:11 16
Футбол
Свитолина и Костюк. Состоялась жеребьевка поединка КБДК Украина – Польша
Свитолина и Костюк. Состоялась жеребьевка поединка КБДК Украина – Польша
09.04.2026, 11:20 5
Теннис
Шоковая терапия. Барселона в меньшинстве проиграла Атлетико
Шоковая терапия. Барселона в меньшинстве проиграла Атлетико
08.04.2026, 23:55 24
Футбол
Шедевр, дубль и разгром. Шахтер в Кракове уверенно обыграл АЗ
Шедевр, дубль и разгром. Шахтер в Кракове уверенно обыграл АЗ
09.04.2026, 23:56 182
Футбол
Металлист 1925 раскритиковал Динамо и обратился к УАФ
Металлист 1925 раскритиковал Динамо и обратился к УАФ
09.04.2026, 02:55 71
Футбол
УАФ вынесла вердикт по скандалу с Пономаренко в матче Динамо – Карпаты
УАФ вынесла вердикт по скандалу с Пономаренко в матче Динамо – Карпаты
09.04.2026, 13:28 131
Футбол
Шахтер – АЗ – 3:0. Фантастика на глазах у Ахметова. Видео голов и обзор
Шахтер – АЗ – 3:0. Фантастика на глазах у Ахметова. Видео голов и обзор
10.04.2026, 07:12 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем