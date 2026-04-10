С Луниным. Обнародована заявка Реала на игру с Жироной

Обнародована заявка мадридского «Реала» на поединок чемпионата Испании с «Жироной».

Матч 31-го тура Ла Лиги состоится 10 апреля в 22:00 по киевскому времени.

Украинский голкипер Андрей Лунин попал в заявку «сливочных» на игру. Он, как ожидается, выйдет в стартовом составе, ибо Тибо Куртуа продолжает восстанавливаться от травмы.

В заявке «Жироны» также есть украинцы: вингер Виктор Цыганков и голкипер Владислав Крапивцов. Игру из-за травмы пропустит форвард Владислав Ванат.