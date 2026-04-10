Зверев стал первым полуфиналистом на Мастерсе в Монте-Карло

Немецкий теннисист, третий номер мирового рейтинга ATP Александр Зверев стал первым полуфиналистом грунтового турнира ATP 1000 в Монте-Карло.

Зверев одолел бразильца Жоау Фонсеку (ATP 40) в трех сетах за 2 часа и 40 минут – 7:5, 6:7 (3:7), 6:3.

Это была первая очная встреча игроков.

Для немца это третий полуфинал на тысячнике в Монако за карьеру и 26-й на Мастерсах.

Зверев стал четвертым теннисистом, который достиг такого показателя по колличеству полуфиналов на грунтовом покрытии после Рафаэля Надаля (37), Новака Джоковича (28) и Роджера Федерера (19).

В полуфинальном поединке Александр сыграет с победителем матча Феликс Оже-Альяссим – Янник Синнер.

ATP 1000 Монте-Карло. Грунт, четвертьфинал

