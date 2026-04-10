Зверев стал первым полуфиналистом на Мастерсе в Монте-Карло
Немец переиграл Жоау Фонсеку в трех сетах
Немецкий теннисист, третий номер мирового рейтинга ATP Александр Зверев стал первым полуфиналистом грунтового турнира ATP 1000 в Монте-Карло.
Зверев одолел бразильца Жоау Фонсеку (ATP 40) в трех сетах за 2 часа и 40 минут – 7:5, 6:7 (3:7), 6:3.
Это была первая очная встреча игроков.
Для немца это третий полуфинал на тысячнике в Монако за карьеру и 26-й на Мастерсах.
Зверев стал четвертым теннисистом, который достиг такого показателя по колличеству полуфиналов на грунтовом покрытии после Рафаэля Надаля (37), Новака Джоковича (28) и Роджера Федерера (19).
В полуфинальном поединке Александр сыграет с победителем матча Феликс Оже-Альяссим – Янник Синнер.
ATP 1000 Монте-Карло. Грунт, четвертьфинал
Жоау Фонсека – Александр Зверев [3] – 5:7, 7:6 (7:3), 3:6
10 - Alexander Zverev is the fourth player since 1990 to reach 10+ ATP Masters 1000 semi-finals on clay after Rafael Nadal (37), Novak Djokovic (28) and Roger Federer (19). Company.#MonteCarloMasters | @ROLEXMCMASTERS @atptour pic.twitter.com/yYLHJn1IWD— OptaAce (@OptaAce) April 10, 2026
