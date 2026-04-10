  4. Зверев стал первым полуфиналистом на Мастерсе в Монте-Карло
10 апреля 2026, 15:02 | Обновлено 10 апреля 2026, 15:19
122
0

Зверев стал первым полуфиналистом на Мастерсе в Монте-Карло

Немец переиграл Жоау Фонсеку в трех сетах

10 апреля 2026, 15:02 | Обновлено 10 апреля 2026, 15:19
122
0
Зверев стал первым полуфиналистом на Мастерсе в Монте-Карло
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зверев

Немецкий теннисист, третий номер мирового рейтинга ATP Александр Зверев стал первым полуфиналистом грунтового турнира ATP 1000 в Монте-Карло.

Зверев одолел бразильца Жоау Фонсеку (ATP 40) в трех сетах за 2 часа и 40 минут – 7:5, 6:7 (3:7), 6:3.

Это была первая очная встреча игроков.

Для немца это третий полуфинал на тысячнике в Монако за карьеру и 26-й на Мастерсах.

Зверев стал четвертым теннисистом, который достиг такого показателя по колличеству полуфиналов на грунтовом покрытии после Рафаэля Надаля (37), Новака Джоковича (28) и Роджера Федерера (19).

В полуфинальном поединке Александр сыграет с победителем матча Феликс Оже-Альяссим – Янник Синнер.

ATP 1000 Монте-Карло. Грунт, четвертьфинал

Жоау Фонсека – Александр Зверев [3] – 5:7, 7:6 (7:3), 3:6

По теме:
Определены все четвертьфиналисты Мастерса в Монте-Карло
Пришлось делать камбек. Алькарас вышел в четвертьфинал в Монте-Карло
Прервал винстрик из 37 сетов. Синнер вышел в 1/4 финала в Монте-Карло
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Украина провела финальный день подготовки к матчу против Польши
Теннис | 10 апреля 2026, 07:35 0
ФОТО. Украина провела финальный день подготовки к матчу против Польши
ФОТО. Украина провела финальный день подготовки к матчу против Польши

9 апреля сине-желтые завершили тренировки накануне противостояния КБДК-2026

Лучшая победа нынешнего Шахтера. Но не без ложки дегтя
Футбол | 10 апреля 2026, 10:51 14
Лучшая победа нынешнего Шахтера. Но не без ложки дегтя
Лучшая победа нынешнего Шахтера. Но не без ложки дегтя

Валерий Василенко – о разнице, которую делают донецкие бразильцы

Таблица коэффициентов. Украина обогнала Румынию и приблизилась к Сербии
Футбол | 10.04.2026, 09:23
Таблица коэффициентов. Украина обогнала Румынию и приблизилась к Сербии
Таблица коэффициентов. Украина обогнала Румынию и приблизилась к Сербии
Лига конференций. Cетка плей-офф: яркая победа Шахтера, разгром фиалок
Футбол | 10.04.2026, 06:23
Лига конференций. Cетка плей-офф: яркая победа Шахтера, разгром фиалок
Лига конференций. Cетка плей-офф: яркая победа Шахтера, разгром фиалок
УАФ вынесла вердикт по скандалу с Пономаренко в матче Динамо – Карпаты
Футбол | 09.04.2026, 13:28
УАФ вынесла вердикт по скандалу с Пономаренко в матче Динамо – Карпаты
УАФ вынесла вердикт по скандалу с Пономаренко в матче Динамо – Карпаты
Популярные новости
Бивол отреагировал на желание Усика стать президентом Украины
Бивол отреагировал на желание Усика стать президентом Украины
09.04.2026, 00:02 2
Бокс
Киевское Динамо с большой радостью объявило о новом контракте
Киевское Динамо с большой радостью объявило о новом контракте
08.04.2026, 08:13 2
Футбол
Деонтей УАЙЛДЕР: «Я больше не хочу видеть его в боксе, это страшно»
Деонтей УАЙЛДЕР: «Я больше не хочу видеть его в боксе, это страшно»
09.04.2026, 02:42
Бокс
Решение принято. Тайсон Фьюри выбрал соперника после Махмудова
Решение принято. Тайсон Фьюри выбрал соперника после Махмудова
09.04.2026, 05:02
Бокс
Ребров прямо сказал футболисту, что не рассчитывает на него
Ребров прямо сказал футболисту, что не рассчитывает на него
09.04.2026, 08:09 4
Футбол
Шахтер – АЗ – 3:0. Фантастика на глазах у Ахметова. Видео голов и обзор
Шахтер – АЗ – 3:0. Фантастика на глазах у Ахметова. Видео голов и обзор
10.04.2026, 07:12 2
Футбол
Металлист 1925 раскритиковал Динамо и обратился к УАФ
Металлист 1925 раскритиковал Динамо и обратился к УАФ
09.04.2026, 02:55 71
Футбол
