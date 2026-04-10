ФОТО. Три игрока Шахтера попали в сборную недели в Лиге конференций
Sofascore отметил Педриньо, Аллисона и Матвиенко
9 апреля «Шахтер» в первом матче 1/4 финала Лиги конференций разгромил АЗ со счетом 3:0.
Счет в матче открыл Педриньо, который отличился на 72-й минуте, а затем дубль благодаря голам на 81-й и 83-й минутах оформил Алиссон.
Оба бразильца, а также Николай Матвиенко попали в сборную недели в Лиге конференций по версии Sofascore.
Педриньо получил 8.6 балла, Матвиенко – 7.9, а Алиссон с оценкой 9.1 стал лучшим игроком недели.
Ответный матч 1/4 финала Лиги конференций состоится в нидерландском Алкмаре 16 апреля и начнется в 19:45 по киевскому времени.
Сборная недели Лиги конференций по версии Sofascore:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Демьян Третяк заинтересовал Чикаго Файр
