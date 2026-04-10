  4. ФОТО. Три игрока Шахтера попали в сборную недели в Лиге конференций
10 апреля 2026, 15:05 | Обновлено 10 апреля 2026, 15:06
ФОТО. Три игрока Шахтера попали в сборную недели в Лиге конференций

Sofascore отметил Педриньо, Аллисона и Матвиенко

Getty Images/Global Images Ukraine. Алиссон

9 апреля «Шахтер» в первом матче 1/4 финала Лиги конференций разгромил АЗ со счетом 3:0.

Счет в матче открыл Педриньо, который отличился на 72-й минуте, а затем дубль благодаря голам на 81-й и 83-й минутах оформил Алиссон.

Оба бразильца, а также Николай Матвиенко попали в сборную недели в Лиге конференций по версии Sofascore.

Педриньо получил 8.6 балла, Матвиенко – 7.9, а Алиссон с оценкой 9.1 стал лучшим игроком недели.

Ответный матч 1/4 финала Лиги конференций состоится в нидерландском Алкмаре 16 апреля и начнется в 19:45 по киевскому времени.

Сборная недели Лиги конференций по версии Sofascore:

МАТВИЕНКО: «Надеемся, что он снял этот блок и будет чаще приезжать»
«Станет великим игроком». Арда Туран расхвалил вундеркинда АЗ
Шахтер потерпел неудачу. Атлетико Паранансе отверг предложение горняков
Иван Чирко Источник: SofaScore
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Игрок Динамо может сменить клубную прописку, перебравшись в MLS
Футбол | 10 апреля 2026, 14:03 0
Игрок Динамо может сменить клубную прописку, перебравшись в MLS
Игрок Динамо может сменить клубную прописку, перебравшись в MLS

Демьян Третяк заинтересовал Чикаго Файр

Ахметов отреагировал на разгромную победу Шахтера в Лиге конференций
Футбол | 10 апреля 2026, 08:08 13
Ахметов отреагировал на разгромную победу Шахтера в Лиге конференций
Ахметов отреагировал на разгромную победу Шахтера в Лиге конференций

Подопечные Арды Турана на номинально домашней арене одолели нидерландский «АЗ Алкмаар»

РИЗНЫК: «Когда поняли, что 100% будет победа? Когда президент приехал»
Футбол | 10.04.2026, 06:43
РИЗНЫК: «Когда поняли, что 100% будет победа? Когда президент приехал»
РИЗНЫК: «Когда поняли, что 100% будет победа? Когда президент приехал»
САБО: «Я поздоровался с этим сукиным сыном. Теперь руку отмыть не могу»
Футбол | 10.04.2026, 09:18
САБО: «Я поздоровался с этим сукиным сыном. Теперь руку отмыть не могу»
САБО: «Я поздоровался с этим сукиным сыном. Теперь руку отмыть не могу»
Таблица коэффициентов. Украина обогнала Румынию и приблизилась к Сербии
Футбол | 10.04.2026, 09:23
Таблица коэффициентов. Украина обогнала Румынию и приблизилась к Сербии
Таблица коэффициентов. Украина обогнала Румынию и приблизилась к Сербии
Популярные новости
Лига конференций. Cетка плей-офф: яркая победа Шахтера, разгром фиалок
Лига конференций. Cетка плей-офф: яркая победа Шахтера, разгром фиалок
10.04.2026, 06:23 3
Футбол
Источник: Игорь Суркис выступил против решения УАФ и Андрея Шевченко
Источник: Игорь Суркис выступил против решения УАФ и Андрея Шевченко
08.04.2026, 13:01 26
Футбол
УАФ вынесла вердикт по скандалу с Пономаренко в матче Динамо – Карпаты
УАФ вынесла вердикт по скандалу с Пономаренко в матче Динамо – Карпаты
09.04.2026, 13:28 131
Футбол
Шедевр, дубль и разгром. Шахтер в Кракове уверенно обыграл АЗ
Шедевр, дубль и разгром. Шахтер в Кракове уверенно обыграл АЗ
09.04.2026, 23:56 176
Футбол
Бивол отреагировал на желание Усика стать президентом Украины
Бивол отреагировал на желание Усика стать президентом Украины
09.04.2026, 00:02 2
Бокс
Шахтер – АЗ – 3:0. Фантастика на глазах у Ахметова. Видео голов и обзор
Шахтер – АЗ – 3:0. Фантастика на глазах у Ахметова. Видео голов и обзор
10.04.2026, 07:12 2
Футбол
Майрис БРИЕДИС: «Ему заплатили слишком много. Это точно его последний бой»
Майрис БРИЕДИС: «Ему заплатили слишком много. Это точно его последний бой»
09.04.2026, 04:02
Бокс
