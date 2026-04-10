ФОТО. Три игрока Шахтера попали в сборную недели в Лиге конференций

9 апреля «Шахтер» в первом матче 1/4 финала Лиги конференций разгромил АЗ со счетом 3:0.

Счет в матче открыл Педриньо, который отличился на 72-й минуте, а затем дубль благодаря голам на 81-й и 83-й минутах оформил Алиссон.

Оба бразильца, а также Николай Матвиенко попали в сборную недели в Лиге конференций по версии Sofascore.

Педриньо получил 8.6 балла, Матвиенко – 7.9, а Алиссон с оценкой 9.1 стал лучшим игроком недели.

Ответный матч 1/4 финала Лиги конференций состоится в нидерландском Алкмаре 16 апреля и начнется в 19:45 по киевскому времени.

Сборная недели Лиги конференций по версии Sofascore: