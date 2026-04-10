Большая сумма. На матч УПЛ была поставлена подозрительная ставка

На поединок 23-го тура Украинской Премьер-лиги между «Полтавой» и «Полесьем» была поставлена огромная сумма. Об этом сообщает телеграм-канал «Inside UPL».

По информации источника, на итоговый тотал голов больше 2,5 было поставлено 850 тысяч «в валюте».

На 33-й минуте защитник Евгений Мисюра получает красную карточку, спустя минуту «Полесье» забивает и ставка заходит, счет на табло – 0:3. Коэффициент на данный исход на тот момент составлял 1.55.

Противостояние между «Полтавой» и «Полесьем» закончилось разгромной победой подопечных Руслана Ротаня – 4:0.