  4. Большая сумма. На матч УПЛ была поставлена подозрительная ставка
10 апреля 2026, 19:23 | Обновлено 10 апреля 2026, 19:31
Противостояние «Полтавы» и «Полесья» подарило нам инфоповод

СК Полтава

На поединок 23-го тура Украинской Премьер-лиги между «Полтавой» и «Полесьем» была поставлена огромная сумма. Об этом сообщает телеграм-канал «Inside UPL».

По информации источника, на итоговый тотал голов больше 2,5 было поставлено 850 тысяч «в валюте».

На 33-й минуте защитник Евгений Мисюра получает красную карточку, спустя минуту «Полесье» забивает и ставка заходит, счет на табло – 0:3. Коэффициент на данный исход на тот момент составлял 1.55.

Противостояние между «Полтавой» и «Полесьем» закончилось разгромной победой подопечных Руслана Ротаня – 4:0.

Комментарии 4
Ублюдки продажні,смерть вам
Такі буки бідосі, як щось йде не по їхньому - відразу нити починають
Не мог быть коэффициент при счёте 2-0 ,на тотал больше 2,5  1,55 ..Не пиз..те.
Тотал при счёте 2-0 давали 4,5.
Нормально.
Шахтер – АЗ – 3:0. Фантастика на глазах у Ахметова. Видео голов и обзор
Майрис БРИЕДИС: «Ему заплатили слишком много. Это точно его последний бой»
Наследство Луческу. Что Мирча оставил жене, сыну, внукам и правнуку
Мирон Маркевич спрогнозировал итоговый счет матча Шахтер – АЗ Алкмаар
Бивол отреагировал на желание Усика стать президентом Украины
Решение принято. Тайсон Фьюри выбрал соперника после Махмудова
Ребров прямо сказал футболисту, что не рассчитывает на него
МОУРИНЬО: «Больше не хочу тебя видеть в Бенфике, не хочу, чтобы ты играл»
