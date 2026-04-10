Нокаут в Полтаве. Полесье забило трижды, соперник остался в меньшинстве

«Полтава» и житомирское «Полесье» встретились в пятницу, 10 апреля, в матче 23-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26.

Местом проведения матча стал стадион «Зирка» в Кропивницком, стартовый свисток главного арбитра Владимира Новохатнего прозвучал в 13:00 по киевскому времени.

Подопечные Руслана Ротаня шокировали соперника на старте первого тайма – в ворота «Полтавы» залетело два мяча за пять минут.

Сначала вингер житомирского клуба Алексей Гуцуляк реализовал пенальти, а вскоре результативным ударом отметился полузащитник Александр Андриевский.

На 35-й минуте положение полтавского клуба серьезно ухудшилось после нарушения правил со стороны Мисюры, который заработал красную карточку.

Защитник сборной Украины Эдуард Сарапий хладнокровно реализовал штрафной и увеличил преимущество житомирской команды – 3:0.

«Полесье» продолжает борьбу за медали чемпионата, набрав 43 балла после 22-х сыгранных туров. До матча с «Полтавой» житомирский клуб на семь пунктов отставал от лидеров.

ГОЛ, 0:1! Гуцуляк, 10 мин (пен)

ГОЛ, 0:2! Андриевский, 14 мин

ГОЛ, 0:3! Сарапий, 34 мин