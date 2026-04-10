Аналитики оценили шансы Шахтера на выход в полуфинал Лиги конференций

В четверг, 9 апреля, состоялись первые матчи 1/4 финала Лиги конференций, по итогам которых команды из Англии, Испании, Германии и Украины одержали домашние победы.

Донецкий «Шахтер» успешно сыграл против нидерландского «АЗ Алкмаар», разгромив соперника на номинально домашнем стадионе в польском Кракове со счетом 3:0.

Аналитические порталы Football Rankings и Opta Analyst оценили шансы команд на выход в полуфинал после состоявшихся поединков – эксперты уверены, что подопечные Арды Турана фактически обеспечили себе путевку в следующий раунд.

Результаты первых матчей 1/4 финала Лиги конференций:

Вероятность выхода победителей первых матчей в полуфинал турнира:

✅ Conference League - To Secure Semifinals:



🇪🇸 Rayo Vallecano - 95%

🇬🇷 AEK Athens - 5%



🇺🇦 Shakhtar Donetsk - 94%

🇳🇱 AZ Alkmaar - 6%



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Crystal Palace - 97%

🇮🇹 Fiorentina - 3%



🇩🇪 Mainz - 82%

🇫🇷 Strasbourg - 18%



(% per @OptaAnalyst)