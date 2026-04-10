Аналитики оценили шансы Шахтера на выход в полуфинал Лиги конференций
Подопечные Арды Турана разгромили нидерландский «АЗ Алкмаар» на номинально домашней арене
В четверг, 9 апреля, состоялись первые матчи 1/4 финала Лиги конференций, по итогам которых команды из Англии, Испании, Германии и Украины одержали домашние победы.
Донецкий «Шахтер» успешно сыграл против нидерландского «АЗ Алкмаар», разгромив соперника на номинально домашнем стадионе в польском Кракове со счетом 3:0.
Аналитические порталы Football Rankings и Opta Analyst оценили шансы команд на выход в полуфинал после состоявшихся поединков – эксперты уверены, что подопечные Арды Турана фактически обеспечили себе путевку в следующий раунд.
Результаты первых матчей 1/4 финала Лиги конференций:
- Райо Вальекано (Испания) – АЕК (Греция) – 3:0
- Шахтер (Украина) – АЗ Алкмаар (Нидерланды) – 3:0
- Майнц (Германия) – Страсбург (Франция) – 2:0
- Кристал Пэлас (Англия) – Фиорентина (Италия) – 3:0
Вероятность выхода победителей первых матчей в полуфинал турнира:
- Райо Вальекано: 95%
- Шахтер: 94%
- Кристал Пелас: 97%
- Майнц: 82%
✅ Conference League - To Secure Semifinals:— Football Rankings (@FootRankings) April 10, 2026
🇪🇸 Rayo Vallecano - 95%
🇬🇷 AEK Athens - 5%
🇺🇦 Shakhtar Donetsk - 94%
🇳🇱 AZ Alkmaar - 6%
🏴 Crystal Palace - 97%
🇮🇹 Fiorentina - 3%
🇩🇪 Mainz - 82%
🇫🇷 Strasbourg - 18%
