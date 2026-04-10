10 апреля 2026, 13:27 |
Аналитики оценили шансы Шахтера на выход в полуфинал Лиги конференций

Подопечные Арды Турана разгромили нидерландский «АЗ Алкмаар» на номинально домашней арене

Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Шахтер Донецк

В четверг, 9 апреля, состоялись первые матчи 1/4 финала Лиги конференций, по итогам которых команды из Англии, Испании, Германии и Украины одержали домашние победы.

Донецкий «Шахтер» успешно сыграл против нидерландского «АЗ Алкмаар», разгромив соперника на номинально домашнем стадионе в польском Кракове со счетом 3:0.

Аналитические порталы Football Rankings и Opta Analyst оценили шансы команд на выход в полуфинал после состоявшихся поединков – эксперты уверены, что подопечные Арды Турана фактически обеспечили себе путевку в следующий раунд.

Результаты первых матчей 1/4 финала Лиги конференций:

  • Райо Вальекано (Испания) – АЕК (Греция) – 3:0
  • Шахтер (Украина) – АЗ Алкмаар (Нидерланды) – 3:0
  • Майнц (Германия) – Страсбург (Франция) – 2:0
  • Кристал Пэлас (Англия) – Фиорентина (Италия) – 3:0

Вероятность выхода победителей первых матчей в полуфинал турнира:

  • Райо Вальекано: 95%
  • Шахтер: 94%
  • Кристал Пелас: 97%
  • Майнц: 82%
Николай Тытюк Источник: X (Twitter)
