Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Юношеские команды Динамо и Металлиста 1925 почтили память Луческу
10 апреля 2026, 14:40 |
ФОТО. Юношеские команды Динамо и Металлиста 1925 почтили память Луческу

Инициатива была проведена на матче юношеского чемпионата

Во вторник, 7 апреля 2026 года, стало официально известно о смерти легендарного бывшего тренера донецкого «Шахтера» и киевского «Динамо» Мирчи Луческу в возрасте 80 лет.

10 апреля, в матче чемпионата Украины U-19, юношеские команды киевского «Динамо» и харьковского «Металлиста 1925» почтили память румынского специалиста.

Футболисты обеих команд вышли на поле в специальных футболках, посвященных памяти Мирчи Луческу.

Дмитрий Вус
ТІльки суддя це повністю знецінив. Декілька непризначених пенальті у ворота "Динамо", зараховане повітря у ворота харків'ян (бо м'яч там не перетнув лінію воріт повністю).
Тому не дивно, що на ЧС-2026 відстунє представництво України у суддівському корпусі. З таким-то продажним суддівством.  
