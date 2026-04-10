ФОТО. Юношеские команды «Динамо» и «Металлиста 1925» почтили память Луческу

Во вторник, 7 апреля 2026 года, стало официально известно о смерти легендарного бывшего тренера донецкого «Шахтера» и киевского «Динамо» Мирчи Луческу в возрасте 80 лет.

10 апреля, в матче чемпионата Украины U-19, юношеские команды киевского «Динамо» и харьковского «Металлиста 1925» почтили память румынского специалиста.

Футболисты обеих команд вышли на поле в специальных футболках, посвященных памяти Мирчи Луческу.

