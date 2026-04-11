  4. Виктор ЛЕОНЕНКО: «Некоторые идиоты написали, что это лучший игрок матча»
11 апреля 2026, 17:27
1365
0

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Некоторые идиоты написали, что это лучший игрок матча»

Бывший футболист «Динамо» – о победе «Шахтера» в Лиге конференций и влиянии Дмитрия Ризныка

11 апреля 2026, 17:27 |
1365
0
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Некоторые идиоты написали, что это лучший игрок матча»
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Шахтер Донецк

Бывший игрок киевского «Динамо» Виктор Леоненко прокомментировал влияние вратаря Дмитрия Ризныка на «Шахтер» в матче 1/4 финала Лиги конференций против нидерландского «АЗ Алкмаара» (3:0).

– Кто стал лучшим игроком? Кто «Лев матча»? Педриньо с голом в девятку, Алиссон с дублем или ваш вариант?

– Конечно, Ризнык, который выиграл для «Шахтера» этот матч! Некоторые идиоты написали, что Алиссон лучший игрок, «Лев матча», потому что дважды забил. Да, он молодец, но самое важное сделал Ризнык.

Если бы он не спас при выходе один на один, «Шахтер» снова мучился бы, и неизвестно, чем бы все закончилось. Преимущество – это моменты, а инициатива – это просто владение мячом.

– Как думаете, если бы президента Рината Ахметова не было на трибунах, счет был бы таким же?

– Я думаю, да. Может, даже больше забили бы. Когда команда реально сильнее, вопрос только во времени. Меня другое удивляет: в еврокубках «Шахтер» чувствует себя очень уверенно, а в чемпионате – рыгает.

Наверное, бразильцы несерьезно относятся к Украинской Премьер-лиге, если едва выиграют, – рассказал Леоненко.

