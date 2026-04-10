  4. Без Ваната, но с двумя украинцами. Жирона объявила заявку на матч с Реалом
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

В пятницу, 10 апреля, состоится матч 31-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Жирона».

Команды сыграют на стадионе «Estadio Santiago Bernabéu», стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Накануне этого противостояния каталонский клуб опубликовал заявку – из-за травм главный тренер «Жироны» Мичел не сможет рассчитывать на пятерых футболистов.

В лазарете находятся голкипер Марк-Андре тер Штеген, защитник Дейли Блинд, полузащитник Донни ван де Бек, вингер Порту и форвард сборной Украины Владислав Ванат.

В заявку попали два украинских футболиста – вингер Виктор Цыганков и вратарь Владислав Крапивцов, который из-за высокой конкуренции за место в стартовом составе регулярно остается на скамейке запасных.

После 30 туров каталонский клуб набрал 37 баллов и занимает 12-е место в турнирной таблице. «Реал» разместился на второй позиции, имея в своем активе 69 пунктов.

чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Жирона Реал - Жирона Мичел (Мигель Анхель Санчес) Владислав Ванат Виктор Цыганков Владислав Крапивцов Кристиан Португес Донни ван де Бек Марк-Андре тер Штеген Дэйли Блинд
Николай Тытюк Источник: ФК Жирона
