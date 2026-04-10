Шахтер забил 250-й мяч в еврокубках на своем поле
Автором юбилейного гола стал Алиссон Сантана
Первый гол 20-летнего полузащитника Алиссона Сантаны в матче с АЗ (3:0) стал 250-м для «Шахтера» на своем поле в еврокубковых турнирах. 124 мяча горняки забили в родных стенах в Лиге чемпионов, 100 – в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 17 – в Кубке кубков, 8 (с учетом второго гола бразильца) – в Лиге конференций и 2 – в Кубке Интертото. Чаще других оранжево-черные поражали дома ворота испанцев – 21 раз, французов – 18, бельгийцев – 17, португальцев – 16 и турок – 14.
К слову, юбилейным оказался и гол 27-летнего хавбека дончан Педринью – 80-м для украинских клубов в Лиге конференций. 20 мячей (с учетом дубля Алиссона Сантаны) забил в этом турнире «Шахтер», 16 – «Заря», 13 – «Динамо», 12 – «Полесье», 11 – «Днепр-1» и 10 – «Ворскла».
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные домашние голы Шахтера в еврокубках
|
Гол
|
Дата
|
Ранг
|
Стадия
|
Игрок
|
Соперник
|
Минута
|
Счет
|
1-й
|
15.09.1976
|
КУ
|
1/32
|
Владимир РОГОВСКИЙ
|
Динамо Бр
|
3' (1:0)
|
3:0
|
50-й
|
25.07.2001
|
ЛЧ
|
КР2
|
Алексей БАХАРЕВ
|
Лугано
|
20' (1:0)
|
3:0
|
100-й
|
26.11.2008
|
ЛЧ
|
ГТ
|
ВИЛЛИАН
|
Базель
|
50' (2:0)
|
5:0
|
150-й
|
05.11.2014
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Дарио СРНА
|
БАТЭ
|
19' (1:0)
|
5:0
|
200-й
|
19.09.2018
|
ЛЧ
|
ГТ
|
ИСМАИЛИ
|
Хоффенхайм
|
27' (1:1)
|
2:2
|
250-й
|
09.04.2026
|
ЛК
|
1/4
|
АЛИССОН САНТАНА
|
АЗ
|
81' (2:0)
|
3:0
ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛК - Лига конференций; ГТ - групповой турнир; ОТ - основной турнир; КР2 - второй квалификационный раунд.
