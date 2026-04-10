Шахтер забил 250-й мяч в еврокубках на своем поле

Первый гол 20-летнего полузащитника Алиссона Сантаны в матче с АЗ (3:0) стал 250-м для «Шахтера» на своем поле в еврокубковых турнирах. 124 мяча горняки забили в родных стенах в Лиге чемпионов, 100 – в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 17 – в Кубке кубков, 8 (с учетом второго гола бразильца) – в Лиге конференций и 2 – в Кубке Интертото. Чаще других оранжево-черные поражали дома ворота испанцев – 21 раз, французов – 18, бельгийцев – 17, португальцев – 16 и турок – 14.

К слову, юбилейным оказался и гол 27-летнего хавбека дончан Педринью – 80-м для украинских клубов в Лиге конференций. 20 мячей (с учетом дубля Алиссона Сантаны) забил в этом турнире «Шахтер», 16 – «Заря», 13 – «Динамо», 12 – «Полесье», 11 – «Днепр-1» и 10 – «Ворскла».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные домашние голы Шахтера в еврокубках

Гол Дата Ранг Стадия Игрок Соперник Минута Счет 1-й 15.09.1976 КУ 1/32 Владимир РОГОВСКИЙ Динамо Бр 3' (1:0) 3:0 50-й 25.07.2001 ЛЧ КР2 Алексей БАХАРЕВ Лугано 20' (1:0) 3:0 100-й 26.11.2008 ЛЧ ГТ ВИЛЛИАН Базель 50' (2:0) 5:0 150-й 05.11.2014 ЛЧ ГТ Дарио СРНА БАТЭ 19' (1:0) 5:0 200-й 19.09.2018 ЛЧ ГТ ИСМАИЛИ Хоффенхайм 27' (1:1) 2:2 250-й 09.04.2026 ЛК 1/4 АЛИССОН САНТАНА АЗ 81' (2:0) 3:0

ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛК - Лига конференций; ГТ - групповой турнир; ОТ - основной турнир; КР2 - второй квалификационный раунд.