  4. Шахтер забил 250-й мяч в еврокубках на своем поле
Лига конференций
10 апреля 2026, 11:28 | Обновлено 10 апреля 2026, 11:32
Шахтер забил 250-й мяч в еврокубках на своем поле

Автором юбилейного гола стал Алиссон Сантана

10 апреля 2026, 11:28 | Обновлено 10 апреля 2026, 11:32
52
0
Шахтер забил 250-й мяч в еврокубках на своем поле
Getty Images/Global Images Ukraine. Алиссон Сантана

Первый гол 20-летнего полузащитника Алиссона Сантаны в матче с АЗ (3:0) стал 250-м для «Шахтера» на своем поле в еврокубковых турнирах. 124 мяча горняки забили в родных стенах в Лиге чемпионов, 100 – в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 17 – в Кубке кубков, 8 (с учетом второго гола бразильца) – в Лиге конференций и 2 – в Кубке Интертото. Чаще других оранжево-черные поражали дома ворота испанцев – 21 раз, французов – 18, бельгийцев – 17, португальцев – 16 и турок – 14.

К слову, юбилейным оказался и гол 27-летнего хавбека дончан Педринью – 80-м для украинских клубов в Лиге конференций. 20 мячей (с учетом дубля Алиссона Сантаны) забил в этом турнире «Шахтер», 16 – «Заря», 13 – «Динамо», 12 – «Полесье», 11 – «Днепр-1» и 10 – «Ворскла».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные домашние голы Шахтера в еврокубках

Гол

Дата

Ранг

Стадия

Игрок

Соперник

Минута

Счет

1-й

15.09.1976

КУ

1/32

Владимир РОГОВСКИЙ

Динамо Бр

3' (1:0)

3:0

50-й

25.07.2001

ЛЧ

КР2

Алексей БАХАРЕВ

Лугано

20' (1:0)

3:0

100-й

26.11.2008

ЛЧ

ГТ

ВИЛЛИАН

Базель

50' (2:0)

5:0

150-й

05.11.2014

ЛЧ

ГТ

Дарио СРНА

БАТЭ

19' (1:0)

5:0

200-й

19.09.2018

ЛЧ

ГТ

ИСМАИЛИ

Хоффенхайм

27' (1:1)

2:2

250-й

09.04.2026

ЛК

1/4

АЛИССОН САНТАНА

АЗ

81' (2:0)

3:0

ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛК - Лига конференций; ГТ - групповой турнир; ОТ - основной турнир; КР2 - второй квалификационный раунд.

