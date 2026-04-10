  4. Алиссон оформил 10 результативных действий в еврокубках в сезоне 2025/26
10 апреля 2026, 11:24 | Обновлено 10 апреля 2026, 11:26
Getty Images/Global Images Ukraine. Алиссон Сантана

20-летний игрок Шахтера Алиссон Сантана оформил 10 результативных действий в составе горняков в еврокубках в сезоне 2025/26.

Это стало возможным благодаря дублю в победном четвертьфинальном матче Лиги конференций против АЗ (3:0).

Теперь в активе Алиссона 5 голов и 5 результативных передач.

В общей сложности бразильцы Шахтера отметились уже 43 результативными действиями в текущем сезоне еврокубков.

Результативные действия бразильских игроков Шахтера в еврокубковом сезоне 2025/26 (43)

  • 5+5 – Алиссон
  • 5+2 – Кауан Эллиас
  • 5+0 – Кевин
  • 2+2 – Педриньо
  • 2+1 – Изаки
  • 2+0 – Лука Мейреллиш
  • 2+0 – Невертон
  • 1+3 – Марлон Гомес
  • 1+1 – Эгиналду
  • 1+0 – Лукас Феррейра
  • 1+0 – Педро Энрике
  • 0+2 – Винисиус Тобиас
