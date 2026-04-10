Алиссон оформил 10 результативных действий в еврокубках в сезоне 2025/26

20-летний игрок Шахтера Алиссон Сантана оформил 10 результативных действий в составе горняков в еврокубках в сезоне 2025/26.

Это стало возможным благодаря дублю в победном четвертьфинальном матче Лиги конференций против АЗ (3:0).

Теперь в активе Алиссона 5 голов и 5 результативных передач.

В общей сложности бразильцы Шахтера отметились уже 43 результативными действиями в текущем сезоне еврокубков.

