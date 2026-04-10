Лига конференций10 апреля 2026, 11:24 | Обновлено 10 апреля 2026, 11:26
Алиссон оформил 10 результативных действий в еврокубках в сезоне 2025/26
Вспомним всех бразильцев горняков с голевыми действиями в евросезоне
20-летний игрок Шахтера Алиссон Сантана оформил 10 результативных действий в составе горняков в еврокубках в сезоне 2025/26.
Это стало возможным благодаря дублю в победном четвертьфинальном матче Лиги конференций против АЗ (3:0).
Теперь в активе Алиссона 5 голов и 5 результативных передач.
В общей сложности бразильцы Шахтера отметились уже 43 результативными действиями в текущем сезоне еврокубков.
Результативные действия бразильских игроков Шахтера в еврокубковом сезоне 2025/26 (43)
- 5+5 – Алиссон
- 5+2 – Кауан Эллиас
- 5+0 – Кевин
- 2+2 – Педриньо
- 2+1 – Изаки
- 2+0 – Лука Мейреллиш
- 2+0 – Невертон
- 1+3 – Марлон Гомес
- 1+1 – Эгиналду
- 1+0 – Лукас Феррейра
- 1+0 – Педро Энрике
- 0+2 – Винисиус Тобиас
