  4. Ливерпуль определился с тренером на новый сезон после поражения от ПСЖ
10 апреля 2026, 12:01 |
Ливерпуль определился с тренером на новый сезон после поражения от ПСЖ

Арне Слот останется во главе английской команды, несмотря на неудовлетворительные результаты

Getty Images/Global Images Ukraine. Арне Слот

Главный тренер английского «Ливерпуля» Арне Слот продолжит возглавлять команду и в следующем сезоне, несмотря на очередное поражение – в среду, 8 января «мерсисайдцы» уступили французскому ПСЖ (0:2) в Лиге чемпионов.

Владельцы Fenway Sports Group, а также руководители Майкл Эдвардс и Ричард Хьюз считают, что Слоту необходимо дать больше времени на перестройку состава после переходного периода, который начался после ухода Юргена Клоппа.

FSG уверен, что неудачные результаты команды можно объяснить смягчающими факторы: среди них смерть Диоги Жоты.

Контракт нидерландского специалиста действует до конца следующего сезона, поэтому клуб намерен придерживаться этого соглашения, прежде чем принимать любое решение о прекращении сотрудничества.

По информации источника, Слот вовлечен в планирование трансферного окна после завершения сезона 2025/26. У клуба уже есть соглашение о подписании защитника «Ренна» Жереми Жаке за 55 миллионов фунтов стерлингов, планируются дальнейшие изменения в составе.

После 31-го сыгранного тура ливерпульский клуб набрал 49 баллов и разместился на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата Англии. Отставание от лидера составляет 21 пункт.

Во вторник, 14 апреля, подопечные Арне Слота сыграют на домашней арене ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов против ПСЖ. Встреча начтнется в 22:00 по киевскому времени.

По теме:
8-й лучший сезон. Украина набрала 7.937 баллов в сезонном рейтинге
Ризнык сыграл 11-й «сухой» матч в составе Шахтера в еврокубках
Ливерпуль – Фулхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига чемпионов чемпионат Англии по футболу Ливерпуль ПСЖ Ливерпуль - ПСЖ Арне Слот
Николай Тытюк Источник: The Telegraph
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер – АЗ – 3:0. Фантастика на глазах у Ахметова. Видео голов и обзор
Футбол | 10 апреля 2026, 07:12 2
Шахтер – АЗ – 3:0. Фантастика на глазах у Ахметова. Видео голов и обзор
Шахтер – АЗ – 3:0. Фантастика на глазах у Ахметова. Видео голов и обзор

Смотрите самые интересные моменты матча Лиги конференций

Шедевр, дубль и разгром. Шахтер в Кракове уверенно обыграл АЗ
Футбол | 09 апреля 2026, 23:56 173
Шедевр, дубль и разгром. Шахтер в Кракове уверенно обыграл АЗ
Шедевр, дубль и разгром. Шахтер в Кракове уверенно обыграл АЗ

Донецкая команда сделала уверенный шаг к полуфиналу Лиги конференций

УАФ вынесла вердикт по скандалу с Пономаренко в матче Динамо – Карпаты
Футбол | 09.04.2026, 13:28
УАФ вынесла вердикт по скандалу с Пономаренко в матче Динамо – Карпаты
УАФ вынесла вердикт по скандалу с Пономаренко в матче Динамо – Карпаты
Шоу Шахтера в память о Луческу, матчи ЛЕ и ЛК, Калинина снялась с игры
Футбол | 10.04.2026, 11:10
Шоу Шахтера в память о Луческу, матчи ЛЕ и ЛК, Калинина снялась с игры
Шоу Шахтера в память о Луческу, матчи ЛЕ и ЛК, Калинина снялась с игры
В УАФ близки к принятию сенсационного решения по сборной Украины
Футбол | 10.04.2026, 09:43
В УАФ близки к принятию сенсационного решения по сборной Украины
В УАФ близки к принятию сенсационного решения по сборной Украины
Популярные новости
Александр УСИК: «С ним я точно не буду драться»
Александр УСИК: «С ним я точно не буду драться»
09.04.2026, 03:22 1
Бокс
Суркис обратился к Пономаренко после его езды под 250 км в час
Суркис обратился к Пономаренко после его езды под 250 км в час
08.04.2026, 08:20 37
Футбол
Мирон Маркевич спрогнозировал итоговый счет матча Шахтер – АЗ Алкмаар
Мирон Маркевич спрогнозировал итоговый счет матча Шахтер – АЗ Алкмаар
09.04.2026, 11:11 16
Футбол
Шоковая терапия. Барселона в меньшинстве проиграла Атлетико
Шоковая терапия. Барселона в меньшинстве проиграла Атлетико
08.04.2026, 23:55 24
Футбол
Бивол отреагировал на желание Усика стать президентом Украины
Бивол отреагировал на желание Усика стать президентом Украины
09.04.2026, 00:02 2
Бокс
Киевское Динамо с большой радостью объявило о новом контракте
Киевское Динамо с большой радостью объявило о новом контракте
08.04.2026, 08:13 2
Футбол
Майрис БРИЕДИС: «Ему заплатили слишком много. Это точно его последний бой»
Майрис БРИЕДИС: «Ему заплатили слишком много. Это точно его последний бой»
09.04.2026, 04:02
Бокс
Источник: Игорь Суркис выступил против решения УАФ и Андрея Шевченко
Источник: Игорь Суркис выступил против решения УАФ и Андрея Шевченко
08.04.2026, 13:01 25
Футбол
