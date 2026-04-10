Ливерпуль определился с тренером на новый сезон после поражения от ПСЖ

Главный тренер английского «Ливерпуля» Арне Слот продолжит возглавлять команду и в следующем сезоне, несмотря на очередное поражение – в среду, 8 января «мерсисайдцы» уступили французскому ПСЖ (0:2) в Лиге чемпионов.

Владельцы Fenway Sports Group, а также руководители Майкл Эдвардс и Ричард Хьюз считают, что Слоту необходимо дать больше времени на перестройку состава после переходного периода, который начался после ухода Юргена Клоппа.

FSG уверен, что неудачные результаты команды можно объяснить смягчающими факторы: среди них смерть Диоги Жоты.

Контракт нидерландского специалиста действует до конца следующего сезона, поэтому клуб намерен придерживаться этого соглашения, прежде чем принимать любое решение о прекращении сотрудничества.

По информации источника, Слот вовлечен в планирование трансферного окна после завершения сезона 2025/26. У клуба уже есть соглашение о подписании защитника «Ренна» Жереми Жаке за 55 миллионов фунтов стерлингов, планируются дальнейшие изменения в составе.

После 31-го сыгранного тура ливерпульский клуб набрал 49 баллов и разместился на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата Англии. Отставание от лидера составляет 21 пункт.

Во вторник, 14 апреля, подопечные Арне Слота сыграют на домашней арене ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов против ПСЖ. Встреча начтнется в 22:00 по киевскому времени.