  Назван футболист Шахтера, который сыграл хуже всех в матче Лиги конференций
10 апреля 2026, 14:22 |
Назван футболист Шахтера, который сыграл хуже всех в матче Лиги конференций

Украинский тренер Олег Федорчук остался недоволен выступлением форварда Кауана Элиаса

Getty Images/Global Images Ukraine. Кауан Элиас

Известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук остался недоволен игрой форварда донецкого «Шахтера» Кауана Элиаса в матче 1/4 финала Лиги конференций.

Подопечные Арды Турана на номинально домашней арене разгромили нидерландский «АЗ Алкмаар» (3:0), а 20-летний бразилец вышел в стартовом составе и был заменен на 74-й минуте.

«Кауан Эллиас – 6.0. Он меня вообще удивил. Все ярко играли, кроме него. Был малозаметен, один удар всего нанес. Где-то стабильности еще не хватает парню.

Удивительно, когда команда выигрывает и имеет такое преимущество, а форвард на острие атаки играет слабее всего. Если бы он сыграл лучше, счет мог бы быть неприличным для АЗ», – рассказал Федорчук.

В нынешнем сезоне Элиас провел 30 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал пять результативных передач. Форвард перебрался в чемпионат Украины в феврале прошлого года из «Флуминенсе».

і оце в нас вважаеться експертом ?
Тоді питань нема...
відомий експерт і тренер Олег Федорчук ???
Хто ти таемний воїн що тебе від всіх ховали)))
Ігрова кар'єраЙого шлях як гравця пройшов переважно у клубах Другої ліги СРСР:Клуби: Грав за бородянський «Машинобудівник» та черкаське «Дніпро».Польський етап: Під час служби в армії у Північній групі військ виступав у чемпіонаті Польщі під чужим прізвищем, де також вивчав зарубіжну футбольну літературу.Завершення: Рано закінчив ігрову кар'єру, буквально «викинувши бутси у вікно готелю» через розчарування в методах тодішнього тренерського штабу.
