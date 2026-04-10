Назван футболист Шахтера, который сыграл хуже всех в матче Лиги конференций
Украинский тренер Олег Федорчук остался недоволен выступлением форварда Кауана Элиаса
Известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук остался недоволен игрой форварда донецкого «Шахтера» Кауана Элиаса в матче 1/4 финала Лиги конференций.
Подопечные Арды Турана на номинально домашней арене разгромили нидерландский «АЗ Алкмаар» (3:0), а 20-летний бразилец вышел в стартовом составе и был заменен на 74-й минуте.
«Кауан Эллиас – 6.0. Он меня вообще удивил. Все ярко играли, кроме него. Был малозаметен, один удар всего нанес. Где-то стабильности еще не хватает парню.
Удивительно, когда команда выигрывает и имеет такое преимущество, а форвард на острие атаки играет слабее всего. Если бы он сыграл лучше, счет мог бы быть неприличным для АЗ», – рассказал Федорчук.
В нынешнем сезоне Элиас провел 30 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал пять результативных передач. Форвард перебрался в чемпионат Украины в феврале прошлого года из «Флуминенсе».
