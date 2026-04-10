МИЧЕЛ: «Это большая потеря для Жироны, но нам нужно двигаться дальше»

Наставник «Жироны» Мичел ответил на вопросы журналистов перед матчем чемпионата Испании, в котором его подопечные сыграют против мадридского «Реала».

Поединок 30-го тура Ла Лиги состоится в пятницу, 10 апреля, и начнется в 22:00 по киевскому времени.

О травме Ваната: «Ванат пропустит остаток сезона из-за серьезной травмы подколенного сухожилия. Это большая потеря для «Жироны», но у нас есть Стуани и Абель Руис.

Нам нужно двигаться дальше и сосредоточиться на игроках, доступных для оставшихся восьми матчей. Блинд все еще испытывает дискомфорт, и его участие под вопросом, поэтому нам нужно оценить, готов ли он играть. У нас также отсутствуют Ван де Бек, Порту, Хуан Карлос и Тер Штеген».

Впечатления после победы над Вильярреалом: «Мы счастливы, потому что помимо победы над «Вильярреалом», мы провели качественный матч».

Ожидания от матча с Реалом: «Я не смотрю, с кем играл соперник или с кем он сыграет в следующий раз. Играть на «Бернабеу» непросто, и обычно это сложный матч для любого соперника.

Они лидируют в лиге по многим атакующим концепциям, и там никогда не бывает подходящего момента для игры. Мы постараемся контролировать то свои действия, чтобы вместе преодолевать трудности. Мы хотим показать свою лучшую игру».

Результаты Реала в первой половине сезона: «Сейчас другая история, потому что у них сменился тренер. Теперь они играют с более выдвинутыми вперед крайними защитниками, полузащита обеспечивает прикрытие при построении игры от обороны по схеме 2+3, и их атака тоже изменилась.

У «Реала» есть шанс выиграть чемпионат. У них есть время на восстановление и подготовку ко второму матчу четвертьфинала Лиги чемпионов, но в чемпионате у них меньше права на ошибку.

Однако и нам нужны очки, чтобы набрать 42 и остаться в Ла Лиге. Нам нужен командный дух, мы не можем быть слишком воодушевленными или пассивными, потому что логика подсказывает, что «Реал» может нас обыграть».

О своем прогрессе: «В этом сезоне я многому научился, как в личном, так и в профессиональном плане. Мы 16 туров находились в зоне вылета, и клуб продолжал верить, что я – решение проблемы.

Такое случается нечасто. Я всегда помню об этом, принимая любое решение. Мне нужна уверенность и проект, а здесь мне это всегда предоставляли».