Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Украинский тренер: «Он – удачное приобретение для Шахтера»
10 апреля 2026, 10:47
Украинский тренер: «Он – удачное приобретение для Шахтера»

Олег Федорчук похвалил турецкого специалиста Арду Турана

Известный украинский тренер Олег Федорчук похвалил турецкого специалиста Арду Турана после победы «горняков» над АЗ в первом матче 1/4 финала Лиги конференций (3:0)

– Можно ли сказать, что это была тренерская победа?

Без сомнения, это была тренерская победа. Молодым футболистам важно, чтобы тренер был на эмоциональном уровне выше, чем сами игроки. Арда Туран передавал свою энергию подопечным.

Это удачное приобретение для «Шахтера». Не знаю, как будет дальше, но сейчас на эту команду приятно смотреть, – сказал Федорчук.

Ответный матч между Шахтером и АЗ состоится в четверг, 16 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 19.45 по киевскому времени.

По теме:
Шахтер находится в одной победе от повторения рекорда в еврокубках
Ахметов взял слово после невероятной победы Шахтера над АЗ
Лучшая победа нынешнего Шахтера. Но не без ложки дегтя
Олег Вахоцкий Источник: Meta.ua
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Коуч АЗ объяснил фиаско против Шахтера в Лиге конференций
Футбол | 10 апреля 2026, 08:53 0
Коуч АЗ объяснил фиаско против Шахтера в Лиге конференций
Коуч АЗ объяснил фиаско против Шахтера в Лиге конференций

Лерой Эхтельд поделился эмоциями после поражения своей команды

Шахтер – АЗ – 3:0. Фантастика на глазах у Ахметова. Видео голов, обзор матч
Футбол | 10 апреля 2026, 07:12 2
Шахтер – АЗ – 3:0. Фантастика на глазах у Ахметова. Видео голов, обзор матч
Шахтер – АЗ – 3:0. Фантастика на глазах у Ахметова. Видео голов, обзор матч

Смотрите самые интересные моменты матча Лиги конференций

Мирон Маркевич спрогнозировал итоговый счет матча Шахтер – АЗ Алкмаар
Футбол | 09.04.2026, 11:11
Мирон Маркевич спрогнозировал итоговый счет матча Шахтер – АЗ Алкмаар
Мирон Маркевич спрогнозировал итоговый счет матча Шахтер – АЗ Алкмаар
Лига конференций. Cетка плей-офф: яркая победа Шахтера, разгром фиалок
Футбол | 10.04.2026, 06:23
Лига конференций. Cетка плей-офф: яркая победа Шахтера, разгром фиалок
Лига конференций. Cетка плей-офф: яркая победа Шахтера, разгром фиалок
50 миллионов евро. Довбика хочет приобрести 19-кратный чемпион
Футбол | 10.04.2026, 08:07
50 миллионов евро. Довбика хочет приобрести 19-кратный чемпион
50 миллионов евро. Довбика хочет приобрести 19-кратный чемпион
Популярные новости
Ребров прямо сказал футболисту, что не рассчитывает на него
Ребров прямо сказал футболисту, что не рассчитывает на него
09.04.2026, 08:09 4
Футбол
Арбелоа определил трех виновных игроков Реала в поражении от Баварии
Арбелоа определил трех виновных игроков Реала в поражении от Баварии
08.04.2026, 20:24 6
Футбол
Шедевр, дубль и разгром. Шахтер в Кракове уверенно обыграл АЗ
Шедевр, дубль и разгром. Шахтер в Кракове уверенно обыграл АЗ
09.04.2026, 23:56 174
Футбол
Майрис БРИЕДИС: «Ему заплатили слишком много. Это точно его последний бой»
Майрис БРИЕДИС: «Ему заплатили слишком много. Это точно его последний бой»
09.04.2026, 04:02
Бокс
Свитолина и Костюк. Состоялась жеребьевка поединка КБДК Украина – Польша
Свитолина и Костюк. Состоялась жеребьевка поединка КБДК Украина – Польша
09.04.2026, 11:20 5
Теннис
МОУРИНЬО: «Больше не хочу тебя видеть в Бенфике, не хочу, чтобы ты играл»
МОУРИНЬО: «Больше не хочу тебя видеть в Бенфике, не хочу, чтобы ты играл»
10.04.2026, 07:37 2
Футбол
Деонтей УАЙЛДЕР: «Я больше не хочу видеть его в боксе, это страшно»
Деонтей УАЙЛДЕР: «Я больше не хочу видеть его в боксе, это страшно»
09.04.2026, 02:42
Бокс
Металлист 1925 раскритиковал Динамо и обратился к УАФ
Металлист 1925 раскритиковал Динамо и обратился к УАФ
09.04.2026, 02:55 71
Футбол
