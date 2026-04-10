Украинский тренер: «Он – удачное приобретение для Шахтера»

Известный украинский тренер Олег Федорчук похвалил турецкого специалиста Арду Турана после победы «горняков» над АЗ в первом матче 1/4 финала Лиги конференций (3:0)

– Можно ли сказать, что это была тренерская победа?

Без сомнения, это была тренерская победа. Молодым футболистам важно, чтобы тренер был на эмоциональном уровне выше, чем сами игроки. Арда Туран передавал свою энергию подопечным.

Это удачное приобретение для «Шахтера». Не знаю, как будет дальше, но сейчас на эту команду приятно смотреть, – сказал Федорчук.

Ответный матч между Шахтером и АЗ состоится в четверг, 16 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 19.45 по киевскому времени.