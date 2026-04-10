Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  ВИДЕО. Гол + ассист экс-игрока Ливерпуля не спас Аль-Иттифак от поражения
Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Иттифак
09.04.2026 21:00 – FT 2 : 3
Аль-Рияд
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Саудовская Аравия
10 апреля 2026, 10:01 | Обновлено 10 апреля 2026, 10:03
123
0

ВИДЕО. Гол + ассист экс-игрока Ливерпуля не спас Аль-Иттифак от поражения

Джординьо Вейналдум сделал все, чтобы его команда обыграла «Аль-Рияд»

123
0
Getty Images/Global Images Ukraine. Джорджиньо Вейналдум

9 апреля состоялись два матча 28-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

«Дамак» и «Аль-Кадисия» выдали фееричные две минуты, обменялись голами и сыграли вничью – 1:1.

В другом матче «Аль-Иттифак» упустил победу из своих рук: команда дома повела 2:0 в игре против «Аль-Рияда», однако гости совершили камбэк и вырвали победу (3:2).

Автором гола и результативной передачи в составе «Аль-Иттифака» стал бывший игрок «Ливерпуля» – Джорджиньо Вейналдум.

Чемпионат Саудовской Аравии. 28-й тур, 9 апреля

«Дамак» – «Аль-Кадисия» – 1:1

Голы: Вада, 37 – Нандес, 35

«Аль-Иттифак» – «Аль-Рияд» – 2:3

Голы: Вейналдум, 5, Аль-Ганнам, 33 – Антунеш, 38, 54, Силла, 90+3

Турнирная таблица:

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Аль-Наср Эр-Рияд 27 23 1 3 76 - 21 11.04.26 21:00 Аль-Ахдуд - Аль-Наср Эр-Рияд03.04.26 Аль-Наср Эр-Рияд 5:2 Аль-Наджма14.03.26 Аль-Халидж 0:5 Аль-Наср Эр-Рияд07.03.26 Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Неом28.02.26 Аль-Фейха 1:3 Аль-Наср Эр-Рияд25.02.26 Аль-Наджма 0:5 Аль-Наср Эр-Рияд 70
2 Аль-Хиляль 28 20 8 0 75 - 25 28.04.26 20:00 Аль-Хиляль - Дамак08.04.26 Аль-Хиляль 6:0 Аль-Холуд04.04.26 Аль-Хиляль 2:2 Аль-Таавун14.03.26 Аль-Фатех 0:1 Аль-Хиляль06.03.26 Аль-Хиляль 4:0 Аль-Наджма27.02.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:5 Аль-Хиляль 68
3 Аль-Ахли Джидда 28 20 6 2 55 - 20 28.04.26 20:00 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда08.04.26 Аль-Фейха 1:1 Аль-Ахли Джидда04.04.26 Аль-Ахли Джидда 3:0 Дамак13.03.26 Аль-Кадaсиа 3:2 Аль-Ахли Джидда06.03.26 Аль-Ахли Джидда 3:1 Аль-Иттихад26.02.26 Аль-Рияд 0:1 Аль-Ахли Джидда 66
4 Аль-Кадaсиа 28 18 7 3 65 - 29 14.04.26 21:00 Аль-Кадaсиа - Аль-Шабаб Эр-Рияд09.04.26 Дамак 1:1 Аль-Кадaсиа05.04.26 Аль-Иттифак 3:2 Аль-Кадaсиа13.03.26 Аль-Кадaсиа 3:2 Аль-Ахли Джидда07.03.26 Аль-Холуд 1:4 Аль-Кадaсиа28.02.26 Аль-Кадaсиа 1:1 Аль-Таавун 61
5 Аль-Таавун 27 13 7 7 49 - 35 11.04.26 19:00 Аль-Таавун - Аль-Холуд04.04.26 Аль-Хиляль 2:2 Аль-Таавун12.03.26 Неом 2:2 Аль-Таавун06.03.26 Аль-Таавун 3:2 Аль-Фатех28.02.26 Аль-Кадaсиа 1:1 Аль-Таавун24.02.26 Аль-Таавун 1:1 Аль-Хиляль 46
6 Аль-Иттихад 28 13 6 9 45 - 38 28.04.26 20:00 Аль-Таавун - Аль-Иттихад08.04.26 Аль-Иттихад 3:4 Неом03.04.26 Аль-Иттихад 1:0 Аль-Хазм13.03.26 Аль-Рияд 3:1 Аль-Иттихад06.03.26 Аль-Ахли Джидда 3:1 Аль-Иттихад27.02.26 Аль-Иттихад 1:0 Аль-Халидж 45
7 Аль-Иттифак 28 12 6 10 41 - 49 15.04.26 21:00 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Иттифак09.04.26 Аль-Иттифак 2:3 Аль-Рияд05.04.26 Аль-Иттифак 3:2 Аль-Кадaсиа13.03.26 Аль-Фейха 1:0 Аль-Иттифак07.03.26 Аль-Иттифак 1:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд27.02.26 Аль-Хазм 3:1 Аль-Иттифак 42
8 Неом 28 11 6 11 36 - 39 11.04.26 19:00 Аль-Наджма - Неом08.04.26 Аль-Иттихад 3:4 Неом04.04.26 Неом 1:0 Аль-Фейха12.03.26 Неом 2:2 Аль-Таавун07.03.26 Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Неом28.02.26 Неом 1:2 Аль-Холуд 39
9 Аль-Фейха 28 9 7 12 35 - 43 11.04.26 19:05 Аль-Хазм - Аль-Фейха08.04.26 Аль-Фейха 1:1 Аль-Ахли Джидда04.04.26 Неом 1:0 Аль-Фейха13.03.26 Аль-Фейха 1:0 Аль-Иттифак07.03.26 Аль-Ахдуд 0:5 Аль-Фейха28.02.26 Аль-Фейха 1:3 Аль-Наср Эр-Рияд 34
10 Аль-Халидж 27 8 7 12 46 - 46 24.04.26 18:45 Аль-Фатех - Аль-Халидж03.04.26 Аль-Холуд 2:2 Аль-Халидж14.03.26 Аль-Халидж 0:5 Аль-Наср Эр-Рияд06.03.26 Аль-Халидж 2:1 Аль-Хазм27.02.26 Аль-Иттихад 1:0 Аль-Халидж24.02.26 Аль-Халидж 2:3 Аль-Холуд 31
11 Аль-Хазм 27 8 7 12 29 - 48 11.04.26 19:05 Аль-Хазм - Аль-Фейха03.04.26 Аль-Иттихад 1:0 Аль-Хазм12.03.26 Аль-Хазм 2:1 Аль-Холуд06.03.26 Аль-Халидж 2:1 Аль-Хазм27.02.26 Аль-Хазм 3:1 Аль-Иттифак24.02.26 Аль-Хазм 1:1 Аль-Иттихад 31
12 Аль-Шабаб Эр-Рияд 27 7 9 11 34 - 40 14.04.26 21:00 Аль-Кадaсиа - Аль-Шабаб Эр-Рияд05.04.26 Аль-Рияд 1:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд14.03.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:0 Аль-Ахдуд07.03.26 Аль-Иттифак 1:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд27.02.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:5 Аль-Хиляль23.02.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:1 Аль-Рияд 30
13 Аль-Фатех 27 7 7 13 34 - 48 24.04.26 18:45 Аль-Фатех - Аль-Халидж05.04.26 Аль-Ахдуд 1:0 Аль-Фатех14.03.26 Аль-Фатех 0:1 Аль-Хиляль06.03.26 Аль-Таавун 3:2 Аль-Фатех26.02.26 Аль-Фатех 1:1 Дамак23.02.26 Аль-Фатех 2:1 Аль-Ахдуд 28
14 Аль-Холуд 28 8 2 18 36 - 56 11.04.26 19:00 Аль-Таавун - Аль-Холуд08.04.26 Аль-Хиляль 6:0 Аль-Холуд03.04.26 Аль-Холуд 2:2 Аль-Халидж12.03.26 Аль-Хазм 2:1 Аль-Холуд07.03.26 Аль-Холуд 1:4 Аль-Кадaсиа28.02.26 Неом 1:2 Аль-Холуд 26
15 Дамак 28 4 11 13 25 - 46 23.04.26 21:00 Дамак - Аль-Ахдуд09.04.26 Дамак 1:1 Аль-Кадaсиа04.04.26 Аль-Ахли Джидда 3:0 Дамак12.03.26 Аль-Наджма 1:3 Дамак05.03.26 Дамак 3:0 Аль-Рияд26.02.26 Аль-Фатех 1:1 Дамак 23
16 Аль-Рияд 28 5 8 15 29 - 52 24.04.26 19:10 Аль-Хазм - Аль-Рияд09.04.26 Аль-Иттифак 2:3 Аль-Рияд05.04.26 Аль-Рияд 1:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд13.03.26 Аль-Рияд 3:1 Аль-Иттихад05.03.26 Дамак 3:0 Аль-Рияд26.02.26 Аль-Рияд 0:1 Аль-Ахли Джидда 23
17 Аль-Ахдуд 27 4 4 19 23 - 57 11.04.26 21:00 Аль-Ахдуд - Аль-Наср Эр-Рияд05.04.26 Аль-Ахдуд 1:0 Аль-Фатех14.03.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:0 Аль-Ахдуд07.03.26 Аль-Ахдуд 0:5 Аль-Фейха28.02.26 Аль-Наджма 1:3 Аль-Ахдуд23.02.26 Аль-Фатех 2:1 Аль-Ахдуд 16
18 Аль-Наджма 27 1 5 21 25 - 66 11.04.26 19:00 Аль-Наджма - Неом03.04.26 Аль-Наср Эр-Рияд 5:2 Аль-Наджма12.03.26 Аль-Наджма 1:3 Дамак06.03.26 Аль-Хиляль 4:0 Аль-Наджма28.02.26 Аль-Наджма 1:3 Аль-Ахдуд25.02.26 Аль-Наджма 0:5 Аль-Наср Эр-Рияд 8
Полная таблица

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Мамаду Силла (Аль-Рияд), асcист Essam Bahri.
54’
ГОЛ ! Мяч забил Leandro Antunes (Аль-Рияд), асcист Teddy Okou.
39’
ГОЛ ! Мяч забил Leandro Antunes (Аль-Рияд).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Халид Аль-Ганнам (Аль-Иттифак), асcист Жоржиньо Вейналдум.
5’
ГОЛ ! Мяч забил Жоржиньо Вейналдум (Аль-Иттифак), асcист Мусса Дембеле.
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем