Арда ТУРАН: «Это может уничтожить Шахтер»

Главный тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран предупредил свою команду перед ответным матчем четвертьфинала Лиги конференций против нидерландского АЗ. В первом матче «горняки» победили со счетом 3:0.

«Мы должны оставаться скромными. Заносчивость нас уничтожит, потому что мы знаем, насколько сложной будет атмосфера на стадионе в ответном матче.

Я очень уважаю соперника и всех их игроков. Не могу сказать, что доволен на все 100%, но сейчас мы чувствуем себя хорошо. Впереди нас ждет очень сложный матч, однако могу сказать, что на данный момент мы в хорошей позиции», – сказал Арда Туран.