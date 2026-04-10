Легионер Шахтера взял слово после жуткой травмы в матче против АЗ

Бразильский полузащитник донецкого Шахтера Изаки Силва обратился к фанатам после матча против АЗ (3:0) в 1/4 финала Лиги конференций, где он получил ужасную травму.

«Спасибо за ваши заботливые сообщения. Все хорошо, слава Богу — это был только испуг», – написал бразилец, опубликовав stories в Instagram.

Ранее сообщалось, что спортивный врач шокирован решением медиков Шахтера, позволивших Изаки вернуться на поле после жуткой травмы.