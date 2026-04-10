Лига конференций10 апреля 2026, 09:51 | Обновлено 10 апреля 2026, 09:58
2093
1
Легионер Шахтера взял слово после жуткой травмы в матче против АЗ
Изаки Силва обратился к фанатам
Бразильский полузащитник донецкого Шахтера Изаки Силва обратился к фанатам после матча против АЗ (3:0) в 1/4 финала Лиги конференций, где он получил ужасную травму.
«Спасибо за ваши заботливые сообщения. Все хорошо, слава Богу — это был только испуг», – написал бразилец, опубликовав stories в Instagram.
Ранее сообщалось, что спортивный врач шокирован решением медиков Шахтера, позволивших Изаки вернуться на поле после жуткой травмы.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Де тут червона ?
