  4. Туран предупредил игроков Шахтера после матча с АЗ, заговорив про ЛНЗ
10 апреля 2026, 10:16
Туран предупредил игроков Шахтера после матча с АЗ, заговорив про ЛНЗ

Арда считает, что игрокам Шахтера нельзя расслабляться

Туран предупредил игроков Шахтера после матча с АЗ, заговорив про ЛНЗ
Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Туран

Главный тренер донецкого Шахтера Арда Туран похвалил своих подопечных за первый матч 1/4 финала против АЗ (3:0), но предупредил, что не стоит сбавлять обороты.

«Я ожидал начать более агрессивно, но это сложно. В сущности, вы уже не играем на своем стадионе. Когда это четвертьфинал, ты должен это почувствовать, пережить.

До выхода на матч у нас были трудности. Мы чуть-чуть не реагировали, когда столкнулись с блок-защитой 5-4-1, наши восьмерки застряли между ними. Не было места для пробежек, что это открыть. Мы с этим немного боролись. Бондарь и Матвиенко остались 2 на 1 с Перроттом. Там нужно было решать дриблингом и стеночками. Когда играли статическими и дальними ремнями, не смогли достигать численного преимущества.

Второй тайм начали гораздо более агрессивно. Когда Матвиенко и Бондарь взяли контроль, когда заняли правильные позиции при переходе с обороны, начали атаковать снова и снова, могли забить и раньше. В первом тайме могли пропустить, могли и раньше забить. После того как забили, сыграли правильную игру с правильной стратегией. Внесли небольшие изменения в прием. И хотя не могу говорить о счастье, эта победа нас радует.

Но то, что может нас убить – это высокомерие. Если немного расслабимся или смягчимся, будем разгромлены. Это для нас совсем неправильно. АЗ – очень серьезный соперник. Мы не должны быть высокомерными, должны быть скромными. Должны играть там на победу, как счет 0:0, потому что перед нами очень хорошо организована футбольная культура. Должны это уважать. Сегодня просто им не повезло. Нам немного больше повезло, так что, как я говорил, будем готовиться к сложной части.

Поедем на самый важный матч УПЛ в ЛНЗ. Как поедем, я тоже не знаю, в общей сложности где-то 20-25 часов дороги. Но, думаю, вместе справимся», – сказал Туран.

Ответный матч между Шахтером и АЗ состоится в четверг, 16 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 19.45 по киевскому времени.

