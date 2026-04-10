Коуч АЗ объяснил фиаско против Шахтера в Лиге конференций

10 апреля 2026, 08:53 | Обновлено 10 апреля 2026, 09:15
Лерой Эхтельд поделился эмоциями после поражения своей команды

Getty Images/Global Images Ukraine. Лерой Эхтельд

Главный тренер АЗ Лерой Эхтельд поделился эмоциями после поражения своей команды от донецкого Шахтера (0:3) в первом матче 1/4 финала Лиги конференций

«В первом тайме мы не играли плохо. «Шахтер» не создал много моментов. Мы не уступали им. Но мы начали второй тайм. После перерыва «Шахтер» был намного сильнее нас. Нам не хватало концентрации. Мы потеряли мяч в штрафной, и игрок «Шахтера» забил отличный гол, открыв счет.

После первого пропущенного мяча мы пытались ответить как можно скорее. Это дало «Шахтеру» гораздо больше простора, и они этим воспользовались. А третий гол окончательно решил судьбу матча.

Очевидно, мы попытаемся отыграть результат первой игры. И понятно, что это будет очень тяжело. Но, несомненно, мы попробуем. Это правда, что через несколько дней после этого мы будем играть финал Кубка Нидерландов, но это не значит, что мы не будем сосредоточены на игре против Шахтера. Напротив – будем!» – сказал Эхтельд.

Ответный матч между Шахтером и АЗ состоится в четверг, 16 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 19.45 по киевскому времени.

Олег Вахоцкий Источник: УЕФА
