В пятницу, 10 апреля, состоится матч 23-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретятся «Полтава» и житомирское «Полесье».

Команды сыграют на стадионе «Зирка» в Кропивницком, стартовый свисток главного арбитра Владимира Новохатнего прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

После 22-х сыгранных туров «Полтава» набрала десять баллов и разместилась на 16-й позиции в турнирной таблице. «Полесье» занимает третье место, в активе команды Руслана Ротаня – 43 пункта.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 36,58 для «Полтавы» и 1,09 для «Полесья». А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.