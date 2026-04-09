Британский журналист – о Мудрике: «Будут не только спортивные санкции»

Британский журналист Лиам Твоми прокомментировал допинговое дело с участием украинского вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика.

«Его обвиняют в употреблении запрещенного препарата, но он до сих пор не получил приговор, и, как следствие, он не знает, на какой срок он будет отстранен. Только в июне 2025 года Футбольная ассоциация Англии официально обвинила его в нарушении антидопинговой политики.

И дисциплинарный процесс продолжается с тех пор, но никто не информирует и ничего не говорит об этом. Все очень немногословны, и нет ясности. Опять же, вряд ли все это закончится спортивными санкциями», – заявил Твоми в эфире подкаста Totally Football Show.

Сообщалось, что в Англии озадачены новостями о Мудрике.