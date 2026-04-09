  ВИДЕО. Перед матчем Шахтер – АЗ Алкмаар почтили память Мирчи Луческу
09 апреля 2026, 23:39
ВИДЕО. Перед матчем Шахтер – АЗ Алкмаар почтили память Мирчи Луческу

Минута молчания прошла на всех матчах еврокубков

Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

В знак уважения к Мирче Луческу, покинувшему этот мир на 81-м году жизни, прошла минута молчания. Память румынского тренера почтили на европейских стадионах перед началом четвертьфинальных матчей Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.

Прошла минута молчания и перед стартом поединка 1/4 финала Лиги конференций, в котором донецкий «Шахтер» принимал клуб из Нидерландов АЗ Алкмаар.

Персона Мирчи Луческу стала знаковой для «Шахтера». Под руководством румынского специалиста «горняки» выиграли множество титулов на внутренней арене. А венцом стала победа в последнем розыгрыше Кубка УЕФА сезона 2008/2009.

ВИДЕО. Минута молчания в память Мирчи Луческу

Лига конференций. Cетка плей-офф: яркая победа Шахтера, разгром фиалок
Шахтер – АЗ – 3:0. Фантастика на глазах у Ахметова. Видео голов, обзор матч
Шедевр, дубль и разгром. Шахтер в Кракове уверенно обыграл АЗ
Бивол отреагировал на желание Усика стать президентом Украины
Бокс | 09 апреля 2026, 00:02 2
Бивол отреагировал на желание Усика стать президентом Украины
Бивол отреагировал на желание Усика стать президентом Украины

Украинский боксер не против стать лидером страны

Ребров прямо сказал футболисту, что не рассчитывает на него
Футбол | 09 апреля 2026, 08:09 4
Ребров прямо сказал футболисту, что не рассчитывает на него
Ребров прямо сказал футболисту, что не рассчитывает на него

Селин – о временах в «Динамо»

Футбол | 09.04.2026, 23:26
УЕФА уже жестко наказал арбитра матча Барселона – Атлетико
«Можно сказать, что это контроль». Известно, почему отменен гол Пономаренко
Футбол | 09.04.2026, 18:44
«Можно сказать, что это контроль». Известно, почему отменен гол Пономаренко
«Можно сказать, что это контроль». Известно, почему отменен гол Пономаренко
Мирон Маркевич спрогнозировал итоговый счет матча Шахтер – АЗ Алкмаар
Футбол | 09.04.2026, 11:11
Мирон Маркевич спрогнозировал итоговый счет матча Шахтер – АЗ Алкмаар
Мирон Маркевич спрогнозировал итоговый счет матча Шахтер – АЗ Алкмаар
Источник: Игорь Суркис выступил против решения УАФ и Андрея Шевченко
Источник: Игорь Суркис выступил против решения УАФ и Андрея Шевченко
08.04.2026, 13:01 25
Футбол
Стало известно, когда Мудрик вернется после дисквалификации
Стало известно, когда Мудрик вернется после дисквалификации
08.04.2026, 08:46 12
Футбол
Реал – Бавария – 1:2. Фиаско Лунина в Мадриде. Видео голов и обзор матча
Реал – Бавария – 1:2. Фиаско Лунина в Мадриде. Видео голов и обзор матча
08.04.2026, 04:59 5
Футбол
Сетка плей-офф ЛЧ. Итоги дня: Лунин пропустил дважды, успех канониров
Сетка плей-офф ЛЧ. Итоги дня: Лунин пропустил дважды, успех канониров
08.04.2026, 06:23 2
Футбол
Майрис БРИЕДИС: «Ему заплатили слишком много. Это точно его последний бой»
Майрис БРИЕДИС: «Ему заплатили слишком много. Это точно его последний бой»
09.04.2026, 04:02
Бокс
Шоковая терапия. Барселона в меньшинстве проиграла Атлетико
Шоковая терапия. Барселона в меньшинстве проиграла Атлетико
08.04.2026, 23:55 24
Футбол
Киевское Динамо с большой радостью объявило о новом контракте
Киевское Динамо с большой радостью объявило о новом контракте
08.04.2026, 08:13 2
Футбол
Реал нашел виновника поражения от Баварии и выгонит футболиста
Реал нашел виновника поражения от Баварии и выгонит футболиста
08.04.2026, 07:00 7
Футбол
