ВИДЕО. Перед матчем Шахтер – АЗ Алкмаар почтили память Мирчи Луческу

В знак уважения к Мирче Луческу, покинувшему этот мир на 81-м году жизни, прошла минута молчания. Память румынского тренера почтили на европейских стадионах перед началом четвертьфинальных матчей Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.

Прошла минута молчания и перед стартом поединка 1/4 финала Лиги конференций, в котором донецкий «Шахтер» принимал клуб из Нидерландов АЗ Алкмаар.

Персона Мирчи Луческу стала знаковой для «Шахтера». Под руководством румынского специалиста «горняки» выиграли множество титулов на внутренней арене. А венцом стала победа в последнем розыгрыше Кубка УЕФА сезона 2008/2009.

ВИДЕО. Минута молчания в память Мирчи Луческу