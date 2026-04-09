  4. НЕЙМАР: «В 2022 году увидел, какими будут мои похороны»
09 апреля 2026, 23:22 | Обновлено 09 апреля 2026, 23:23
Неймар передал эмоции после неудачи на чемпионате мира

Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Атакующий полузащитник сборной Бразилии Неймар откровенно рассказал о чувствах после матча с Хорватией в 1/4 финала чемпионата мира 2022 года. Тогда звездный футболист не принял участие в послематчевой серии пенальти, так как должен был наносить пятый удар своей команды.

«Мы пошли в отель после игры, и казалось, что мир рухнул. Мы постепенно воссоединялись с семьями, и это было похоже на «Ходячих мертвецов». Все проходили мимо с серьезными лицами. У них были лица типа: «Вот это бардак». Я увидел, какими будут мои похороны. Клянусь Богом! Я был в маленькой комнате. Я сидел там, и моя семья продолжала прибывать. У всех были красные глаза. Они приветствовали меня и ничего не говорили.

Я простоял там около пяти минут, оглядываясь, и никто ничего не говорил. Я пошёл к Маркиньосу, который тоже не хотел никого видеть. Я ушёл. Увидимся в Бразилии. Поговорим там. Вот так всё и было. Ужасное чувство», – заявил Неймар.

Бразилия сыграла вничью с хорватами за шаг до полуфинала (1:1), но уступила в серии пенальти – 2:4.

РОМАРИО: «Со времен Роналдо, Роналдиньо и Ривалдо Бразилия пришла в упадок»
БОНДАРЕНКО: «У этих игроков Шахтера есть шанс играть за сборную Бразилии»
Во Франции сообщили, сыграет ли Забарный в Лиге чемпионов против Ливерпуля
сборная Бразилии по футболу Неймар ЧМ-2022 по футболу женская сборная Хорватии по футболу Маркиньос
Руслан Полищук Источник: Globo Esporte
Металлист 1925 раскритиковал Динамо и обратился к УАФ
Футбол | 09 апреля 2026, 02:55 71
Металлист 1925 раскритиковал Динамо и обратился к УАФ
Металлист 1925 раскритиковал Динамо и обратился к УАФ

Харьковчане просят честное судейство

ПАЛКИН – европейцам: «Дорога занимает до 18 часов. Можете представить?»
Футбол | 09 апреля 2026, 21:42 8
ПАЛКИН – европейцам: «Дорога занимает до 18 часов. Можете представить?»
ПАЛКИН – европейцам: «Дорога занимает до 18 часов. Можете представить?»

Сергей Палкин отметил, что из Черкасс в Нидерланды команда будет добираться почти сутки

Бивол отреагировал на желание Усика стать президентом Украины
Бокс | 09.04.2026, 00:02
Бивол отреагировал на желание Усика стать президентом Украины
Бивол отреагировал на желание Усика стать президентом Украины
В Испании вынесли вердикт Лунину после поражения от Баварии в ЛЧ
Футбол | 09.04.2026, 04:32
В Испании вынесли вердикт Лунину после поражения от Баварии в ЛЧ
В Испании вынесли вердикт Лунину после поражения от Баварии в ЛЧ
ВИДЕО. Перед матчем Шахтер – АЗ Алкмаар почтили память Мирчи Луческу
Футбол | 09.04.2026, 23:39
ВИДЕО. Перед матчем Шахтер – АЗ Алкмаар почтили память Мирчи Луческу
ВИДЕО. Перед матчем Шахтер – АЗ Алкмаар почтили память Мирчи Луческу
Мирон Маркевич спрогнозировал итоговый счет матча Шахтер – АЗ Алкмаар
Мирон Маркевич спрогнозировал итоговый счет матча Шахтер – АЗ Алкмаар
09.04.2026, 11:11 15
Футбол
Деонтей УАЙЛДЕР: «Я больше не хочу видеть его в боксе, это страшно»
Деонтей УАЙЛДЕР: «Я больше не хочу видеть его в боксе, это страшно»
09.04.2026, 02:42
Бокс
Арбелоа определил трех виновных игроков Реала в поражении от Баварии
Арбелоа определил трех виновных игроков Реала в поражении от Баварии
08.04.2026, 20:24 6
Футбол
Мудрик нашел человека, который ввел ему допинг, и подал в суд
Мудрик нашел человека, который ввел ему допинг, и подал в суд
08.04.2026, 09:59 48
Футбол
Обнаружен заказчик дисквалификации Гераскевича на Олимпиаде-2026
Обнаружен заказчик дисквалификации Гераскевича на Олимпиаде-2026
08.04.2026, 07:51 22
Олимпийские игры
УАФ вынесла вердикт по скандалу с Пономаренко в матче Динамо – Карпаты
УАФ вынесла вердикт по скандалу с Пономаренко в матче Динамо – Карпаты
09.04.2026, 13:28 119
Футбол
Майрис БРИЕДИС: «Ему заплатили слишком много. Это точно его последний бой»
Майрис БРИЕДИС: «Ему заплатили слишком много. Это точно его последний бой»
09.04.2026, 04:02
Бокс
Реал – Бавария – 1:2. Фиаско Лунина в Мадриде. Видео голов и обзор матча
Реал – Бавария – 1:2. Фиаско Лунина в Мадриде. Видео голов и обзор матча
08.04.2026, 04:59 5
Футбол
