НЕЙМАР: «В 2022 году увидел, какими будут мои похороны»

Атакующий полузащитник сборной Бразилии Неймар откровенно рассказал о чувствах после матча с Хорватией в 1/4 финала чемпионата мира 2022 года. Тогда звездный футболист не принял участие в послематчевой серии пенальти, так как должен был наносить пятый удар своей команды.

«Мы пошли в отель после игры, и казалось, что мир рухнул. Мы постепенно воссоединялись с семьями, и это было похоже на «Ходячих мертвецов». Все проходили мимо с серьезными лицами. У них были лица типа: «Вот это бардак». Я увидел, какими будут мои похороны. Клянусь Богом! Я был в маленькой комнате. Я сидел там, и моя семья продолжала прибывать. У всех были красные глаза. Они приветствовали меня и ничего не говорили.

Я простоял там около пяти минут, оглядываясь, и никто ничего не говорил. Я пошёл к Маркиньосу, который тоже не хотел никого видеть. Я ушёл. Увидимся в Бразилии. Поговорим там. Вот так всё и было. Ужасное чувство», – заявил Неймар.

Бразилия сыграла вничью с хорватами за шаг до полуфинала (1:1), но уступила в серии пенальти – 2:4.