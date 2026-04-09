САБО: «Я поздоровался с этим сукиным сыном. Теперь руку отмыть не могу»
Известный тренер – о встрече с путиным
Известный украинский тренер Йожеф Сабо вспомнил встречу с президентом россии владимиром путиным после матча сборной Украины в москве в 1999 году.
«Я знаю путина, я с ним поздоровался. И с тех пор я мою руку, а она не отмывается. Тогда, когда мы сыграли 1:1, в раздевалку зашел путин, я с ним поздоровался. С тех пор я мою руку, сукин он сын. Он тогда поблагодарил, думал, что россия пройдет...», – сказал Йожеф Сабо.
Ранее известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо нашел замену Сергею Реброву на посту главного тренера сборной Украины. Бывший тренер главной команды страны выдвинул кандидатуру Мирона Маркевича, последним местом работы которого были «Карпаты».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Иначе никак.