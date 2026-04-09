САБО: «Я поздоровался с этим сукиным сыном. Теперь руку отмыть не могу»

Известный украинский тренер Йожеф Сабо вспомнил встречу с президентом россии владимиром путиным после матча сборной Украины в москве в 1999 году.

«Я знаю путина, я с ним поздоровался. И с тех пор я мою руку, а она не отмывается. Тогда, когда мы сыграли 1:1, в раздевалку зашел путин, я с ним поздоровался. С тех пор я мою руку, сукин он сын. Он тогда поблагодарил, думал, что россия пройдет...», – сказал Йожеф Сабо.

Ранее известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо нашел замену Сергею Реброву на посту главного тренера сборной Украины. Бывший тренер главной команды страны выдвинул кандидатуру Мирона Маркевича, последним местом работы которого были «Карпаты».