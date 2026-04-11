У игрока Динамо – проблемы. Он не сыграл ни одного матча в 2026 году

Полузащитник киевского «Динамо» Владислав Кабаев рассказал о восстановлении после недавней травмы и подписании нового контракта с клубом.

– Сколько времени вам понадобилось, чтобы оправиться после травмы? Дополнительная работа после тренировок является следствием этой травмы?

– Да, я пропустил довольно много времени, пропустил почти все сборы, поэтому как такового фундамента не было. Я сейчас вижу, как ребята в форме, а мне немного тяжеловато, я еще не пришел в себя, так сказать.

Поэтому остаюсь работать после тренировки, делаю беговую работу, в выходные дни приезжаю дорабатывать, потому что я понимаю, что это в моих интересах – играть и помогать команде. Я надеюсь, что в ближайшее время я вернусь на поле.