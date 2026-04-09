Матчи Ла Лиги могут пройти на другом континенте, руководство не против
Хавьер Тебас хочет порадовать болельщиков из Марокко
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас не исключает, что некоторые матчи чемпионата Испании могут пройти в Марокко.
«Почему бы и нет? Тем более, с такой большой армией болельщиков, которые следят за испанским футболом в Марокко. Мы могли бы сыграть, например, в Касабланке, когда там достроят новый стадион», – заявил Тебас.
УЕФА в целом выступает против проведения матчей национальных чемпионатов за пределами родной страны, считая это угрозой сути футбола. Этого мнения также придерживаются большинство болельщиков и фанатских объединений Европы.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
