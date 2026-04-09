  4. Матчи Ла Лиги могут пройти на другом континенте, руководство не против
09 апреля 2026, 22:32
Хавьер Тебас хочет порадовать болельщиков из Марокко

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас не исключает, что некоторые матчи чемпионата Испании могут пройти в Марокко.

«Почему бы и нет? Тем более, с такой большой армией болельщиков, которые следят за испанским футболом в Марокко. Мы могли бы сыграть, например, в Касабланке, когда там достроят новый стадион», – заявил Тебас.

УЕФА в целом выступает против проведения матчей национальных чемпионатов за пределами родной страны, считая это угрозой сути футбола. Этого мнения также придерживаются большинство болельщиков и фанатских объединений Европы.

По теме:
Реал Мадрид – Жирона. Текстовая трансляция матча
Милан манит лидера Барселоны, предлагая зарплату в 3 раза меньше
Арбелоа нашел причины проблем Барселоны в Лиге чемпионов
Хавьер Тебас чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Руслан Полищук Источник: Madrid Universal
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мирон Маркевич спрогнозировал итоговый счет матча Шахтер – АЗ Алкмаар
Футбол | 09 апреля 2026, 11:11 15
Мирон Маркевич спрогнозировал итоговый счет матча Шахтер – АЗ Алкмаар
Мирон Маркевич спрогнозировал итоговый счет матча Шахтер – АЗ Алкмаар

Известный украинский тренер считает, что у «горняков» неплохие шансы выйти в 1/2-ю Лиги конференций

Фрайбург – Сельта. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги Европы
Футбол | 09 апреля 2026, 20:16 0
Фрайбург – Сельта. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги Европы
Фрайбург – Сельта. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги Европы

Поединок начнется 9 апреля в 22:00 по Киеву

УАФ вынесла вердикт по скандалу с Пономаренко в матче Динамо – Карпаты
Футбол | 09.04.2026, 13:28
УАФ вынесла вердикт по скандалу с Пономаренко в матче Динамо – Карпаты
УАФ вынесла вердикт по скандалу с Пономаренко в матче Динамо – Карпаты
Какие шансы у Шахтера? Букмекеры объявили фаворита Лиги конференций
Футбол | 09.04.2026, 14:21
Какие шансы у Шахтера? Букмекеры объявили фаворита Лиги конференций
Какие шансы у Шахтера? Букмекеры объявили фаворита Лиги конференций
Шоковая терапия. Барселона в меньшинстве проиграла Атлетико
Футбол | 08.04.2026, 23:55
Шоковая терапия. Барселона в меньшинстве проиграла Атлетико
Шоковая терапия. Барселона в меньшинстве проиграла Атлетико
Популярные новости
Суркис обратился к Пономаренко после его езды под 250 км в час
Суркис обратился к Пономаренко после его езды под 250 км в час
08.04.2026, 08:20 36
Футбол
Серхио Рамос продемонстрировал свое истинное отношение к Украине
Серхио Рамос продемонстрировал свое истинное отношение к Украине
07.04.2026, 20:26 3
Футбол
Александр УСИК: «С ним я точно не буду драться»
Александр УСИК: «С ним я точно не буду драться»
09.04.2026, 03:22 1
Бокс
Реал нашел виновника поражения от Баварии и выгонит футболиста
Реал нашел виновника поражения от Баварии и выгонит футболиста
08.04.2026, 07:00 7
Футбол
Металлист 1925 раскритиковал Динамо и обратился к УАФ
Металлист 1925 раскритиковал Динамо и обратился к УАФ
09.04.2026, 02:55 71
Футбол
ФОТО. Пономаренко решил развлечься и нарушил закон
ФОТО. Пономаренко решил развлечься и нарушил закон
07.04.2026, 18:25 41
Футбол
Обнаружен заказчик дисквалификации Гераскевича на Олимпиаде-2026
Обнаружен заказчик дисквалификации Гераскевича на Олимпиаде-2026
08.04.2026, 07:51 22
Олимпийские игры
Сетка плей-офф ЛЧ. Итоги дня: Лунин пропустил дважды, успех канониров
Сетка плей-офф ЛЧ. Итоги дня: Лунин пропустил дважды, успех канониров
08.04.2026, 06:23 2
Футбол
