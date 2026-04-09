Матчи Ла Лиги могут пройти на другом континенте, руководство не против

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас не исключает, что некоторые матчи чемпионата Испании могут пройти в Марокко.

«Почему бы и нет? Тем более, с такой большой армией болельщиков, которые следят за испанским футболом в Марокко. Мы могли бы сыграть, например, в Касабланке, когда там достроят новый стадион», – заявил Тебас.

УЕФА в целом выступает против проведения матчей национальных чемпионатов за пределами родной страны, считая это угрозой сути футбола. Этого мнения также придерживаются большинство болельщиков и фанатских объединений Европы.