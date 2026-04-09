Клуб Первой лиги назначил нового главного тренера

Как стало известно Sport.ua, перед одной из последних тренировок футболистам перволигового «Прикаратья» был представлен новый главный тренер – Василий Яцурак.

Он хорошо знаком подопечным, ведь с 2019 входил в тренерский штаб ивано-франковской команды. Более того, в 2021 году даже исполнял обязанности главного тренера, когда в отставку был отправлен Руслан Мостовой.

По имеющейся информации Олег Рыпан, еще 7 апреля руководивший действиями прикарпатцев в поединке 22 тура с тернопольской «Нивой», отныне будет отвечать за подготовку вратарей.

«Прикарпатье» занимает седьмое место в Первой лиге, набрав 28 очков, и 11 апреля в очередном туре будет принимать хмельницкое «Подолье».