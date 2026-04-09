Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Клуб Первой лиги назначил нового главного тренера
Украина. Первая лига
09 апреля 2026, 22:04 |
677
0

Клуб Первой лиги назначил нового главного тренера

Наставником «Прикарпатья» будет Василий Яцурак

09 апреля 2026, 22:04 |
677
0
Клуб Первой лиги назначил нового главного тренера
ФК Прикарпатье. Василий Яцурак

Как стало известно Sport.ua, перед одной из последних тренировок футболистам перволигового «Прикаратья» был представлен новый главный тренер – Василий Яцурак.

Он хорошо знаком подопечным, ведь с 2019 входил в тренерский штаб ивано-франковской команды. Более того, в 2021 году даже исполнял обязанности главного тренера, когда в отставку был отправлен Руслан Мостовой.

По имеющейся информации Олег Рыпан, еще 7 апреля руководивший действиями прикарпатцев в поединке 22 тура с тернопольской «Нивой», отныне будет отвечать за подготовку вратарей.

«Прикарпатье» занимает седьмое место в Первой лиге, набрав 28 очков, и 11 апреля в очередном туре будет принимать хмельницкое «Подолье».

По теме:
Чернигов – Нива Т. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
Прикарпатье – Подолье. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
Защитник Буковины может успеть восстановиться к матчу с Динамо
инсайд Прикарпатье Ивано-Франковск Первая лига Украины Олег Рыпан назначение тренера
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сборную Украины может возглавить тренер, которого будет слушать Ярмоленко
Футбол | 09 апреля 2026, 09:10 7
Сборную Украины может возглавить тренер, которого будет слушать Ярмоленко
Сборную Украины может возглавить тренер, которого будет слушать Ярмоленко

Рассматривается кандидатура Мирона Маркевича

Бивол отреагировал на желание Усика стать президентом Украины
Бокс | 09 апреля 2026, 00:02 1
Бивол отреагировал на желание Усика стать президентом Украины
Бивол отреагировал на желание Усика стать президентом Украины

Украинский боксер не против стать лидером страны

Мирон Маркевич спрогнозировал итоговый счет матча Шахтер – АЗ Алкмаар
Футбол | 09.04.2026, 11:11
Мирон Маркевич спрогнозировал итоговый счет матча Шахтер – АЗ Алкмаар
Мирон Маркевич спрогнозировал итоговый счет матча Шахтер – АЗ Алкмаар
Тренер АЗ: «В плане владения мячом Шахтер великолепен»
Футбол | 09.04.2026, 19:58
Тренер АЗ: «В плане владения мячом Шахтер великолепен»
Тренер АЗ: «В плане владения мячом Шахтер великолепен»
Соболенко снялась с пятисотника в Штутгарте, на котором сыграет Свитолина
Теннис | 09.04.2026, 16:52
Соболенко снялась с пятисотника в Штутгарте, на котором сыграет Свитолина
Соболенко снялась с пятисотника в Штутгарте, на котором сыграет Свитолина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ФОТО. Пономаренко решил развлечься и нарушил закон
ФОТО. Пономаренко решил развлечься и нарушил закон
07.04.2026, 18:25 41
Футбол
Реал – Бавария – 1:2. Фиаско Лунина в Мадриде. Видео голов и обзор матча
Реал – Бавария – 1:2. Фиаско Лунина в Мадриде. Видео голов и обзор матча
08.04.2026, 04:59 5
Футбол
Умер Мирча Луческу
Умер Мирча Луческу
07.04.2026, 21:07 81
Футбол
Шоковая терапия. Барселона в меньшинстве проиграла Атлетико
Шоковая терапия. Барселона в меньшинстве проиграла Атлетико
08.04.2026, 23:55 24
Футбол
Майрис БРИЕДИС: «Ему заплатили слишком много. Это точно его последний бой»
Майрис БРИЕДИС: «Ему заплатили слишком много. Это точно его последний бой»
09.04.2026, 04:02
Бокс
Серхио Рамос продемонстрировал свое истинное отношение к Украине
Серхио Рамос продемонстрировал свое истинное отношение к Украине
07.04.2026, 20:26 3
Футбол
Стало известно, когда Мудрик вернется после дисквалификации
Стало известно, когда Мудрик вернется после дисквалификации
08.04.2026, 08:46 12
Футбол
Киевское Динамо с большой радостью объявило о новом контракте
Киевское Динамо с большой радостью объявило о новом контракте
08.04.2026, 08:13 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем