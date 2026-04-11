  Жирона определилась с будущим Цыганкова
11 апреля 2026, 07:02 | Обновлено 11 апреля 2026, 08:03
Жирона определилась с будущим Цыганкова

В клубе считают футболиста неприкосновенным

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Каталонская «Жирона» считает продление контракта Виктора Цыганкова одним из главных приоритетов клуба на ближайший период.

В руководстве отмечают, что все стратегические операции на данный момент поставлены на паузу, пока команда не решит ключевую задачу – сохранение места в Ла Лиге.

После этого планируется возвращение к долгосрочному планированию состава, где особое внимание уделят продлению контрактов Цыганкова, Арнау Мартинеса и главного тренера Мичела Санчеса.

В клубе обоих игроков считают неприкосновенными: их контракты действуют до лета 2027 года, и «Жирона» не планирует рассматривать предложения об их продаже. В то же время сам Мичел в случае продолжения сотрудничества с клубом будет настаивать на сохранении ключевых футболистов.

Дмитрий Олийченко Источник: Футбол 24
