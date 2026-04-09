ВИДЕО. Автобус Костюка против Металлиста 1925. Промо-ролик к матчу Динамо

11 апреля состоится топ-матч очередного тура чемпионата Украины между Металлистом 1925 и Динамо.

Харьковчане подготовили промо-ролик, в котором экс-игрок киевлян Артем Шабанов готовится противостоять автобусу тренера Динамо Игоря Костюка.

В турнирной таблице киевляне набрали 41 пункт и идут на четвертой позиции, а харьковская команда набрала 35 очков и занимает пятое место.