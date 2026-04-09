Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. РОМАРИО: «Со времен Роналдо, Роналдиньо и Ривалдо Бразилия пришла в упадок»
09 апреля 2026, 18:38 |
РОМАРИО: «Со времен Роналдо, Роналдиньо и Ривалдо Бразилия пришла в упадок»

Ромарио трезво оценивает шансы сборной Бразилии на чемпионате мира

Getty Images/Global Images Ukraine. Ромарио

Легендарный в прошлом форвард сборной Бразилии Ромарио с грустью признал, что футбол в его стране уже не тот, что раньше.

«Бразильский футбол больше не способен воспитывать игроков, которые могли бы бороться за «Золотой мяч», как это было 15 или 20 лет назад. Технически Бразилия действительно пришла в упадок. Со времен поколения Роналдо, Роналдиньо и Ривалдо все стало сложнее. Затем мы стали зависимы от одного игрока: Неймара. А наши молодые футболисты слишком рано уезжают в Европу, в маленькие клубы, где теряют свою индивидуальность», – заявил Ромарио.

«Нельзя полагаться только на одного игрока. Особенно если он склонен к травмам. Это слишком рискованно. Сейчас у нас есть хорошие игроки, такие как Рафинья и Винисиус, но также и молодые игроки, такие как Жоао Педро (24 года) и Эстевао (18 лет). Бразилия может стать чемпионом благодаря своей истории, опыту, и если Неймар вернется в форму», – считает легенда.

В противном случае, Ромарио придется снова надеть бутсы. Экс-лидер сборной Бразилии провел за национальную команду 70 матчей (55 голов) и становился чемпионом мира в 1994 году.

Руслан Полищук Источник: L'Equipe
Рафінья один не тягне. Треба ще когось на "Р")
