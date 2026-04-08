ФОТО. 60-летний Ромарио изменил своей более молодой девушке с ее подругой

Ромарио расстался со своей девушкой, которая младше его на 35 лет – после обвинений в измене с ее подругой.

60-летний экс-футболист встречался со студенткой-стоматологом Тиффани Барселос. По данным СМИ, он изменил ей с ее подругой Барбарой Кавалканти, что стало «двойным ударом», ведь она входила в близкий круг Тиффани.

Тиффани сразу разорвала отношения, отписалась от обоих в соцсетях и удалила его комментарии. Скандал вспыхнул после того, как Ромарио заметили на курорте Фернанду-ди-Норонья вместе с Барбарой – по словам очевидцев, они даже держались за руки.

При этом еще за несколько дней до этого Тиффани была с ним в Рио. Ситуация изменилась, когда она узнала, что не поедет в поездку, а вместо нее туда отправится ее подруга.

Роман длился около трех месяцев, но личная жизнь бывшего форварда «Барселоны и сборной Бразилии остается нестабильной — Тиффани стала уже третьей девушкой за последние четыре месяца.

Ни Ромарио, ни Тиффани, ни Барбара публично ситуацию не комментировали.