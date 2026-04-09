  4. Ламин ЯМАЛЬ: «Это еще далеко не конец»
09 апреля 2026, 18:10 | Обновлено 09 апреля 2026, 18:11
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

Форвард «Барселоны» Ламин Ямаль не смог ничем помочь своей команде в домашнем матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» (0:2). Каталонцы пропустили два гола в меньшинстве после удаления Пау Кубарси в конце первого тайма и имеют небольшие шансы на проход в полуфинал по итогам двух встреч. Для успеха нужно громить «Атлетико» в гостях.

18-летний футболист отказывается сдаваться: «Это еще далеко не конец, кулес. Мы покажем всем, на что способны. Увидимся на следующей неделе», – написал юный испанец в соцсетях.

В среду Ямаль провел на поле все 90 минут и избежал потенциальной желтой карточки, поэтому сможет принять участие в ответном поединке. Всего в 42 матчах сезона он забил 21 гол и 16 раз ассистировал партнерам.

Руслан Полищук
