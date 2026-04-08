  4. Хитрый план Симеоне на матч с Барселоной. Ямаль под прицелом
08 апреля 2026, 19:31
Хитрый план Симеоне на матч с Барселоной. Ямаль под прицелом

«Атлетико» будет особо внимательно играть против лидера «Барселоны» Ламина Ямаля

BBC. Диего Симеоне

В среду «Барселона» и «Атлетико» проведут первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов. Главный тренер «матрасников» Диего Симеоне разработал сложный и одновременно простой план по нейтрализации лидера каталонцев Ламина Ямаля.

Предполагается, что во время игры вундеркинда ждет двойная и поэтапная опека, чтобы помешать прорывам к воротам, но в то же время на Ямале могут постоянно совершать тактические фолы с целью вывести игрока из себя. А потенциальная желтая карточка Ламина станет пятой в турнире, что приведет к дисквалификации на ответный матч в Мадриде.

В среду «Барселона» не может рассчитывать на еще одного атакующего игрока, травмированного Рафинью. Матч начнется в 22:00.

Руслан Полищук Источник: Sport.es
