Хитрый план Симеоне на матч с Барселоной. Ямаль под прицелом

В среду «Барселона» и «Атлетико» проведут первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов. Главный тренер «матрасников» Диего Симеоне разработал сложный и одновременно простой план по нейтрализации лидера каталонцев Ламина Ямаля.

Предполагается, что во время игры вундеркинда ждет двойная и поэтапная опека, чтобы помешать прорывам к воротам, но в то же время на Ямале могут постоянно совершать тактические фолы с целью вывести игрока из себя. А потенциальная желтая карточка Ламина станет пятой в турнире, что приведет к дисквалификации на ответный матч в Мадриде.

В среду «Барселона» не может рассчитывать на еще одного атакующего игрока, травмированного Рафинью. Матч начнется в 22:00.