  4. Шахтер – в игре. Сетка плей-офф: стартует 1/4 финала Лиги конференций
Лига конференций
09 апреля 2026, 18:10 | Обновлено 09 апреля 2026, 18:11
Шахтер – в игре. Сетка плей-офф: стартует 1/4 финала Лиги конференций

Вечером 9 апреля будет сыграно 4 матча третьего по силе еврокубка

Коллаж Sport.ua

Вечером 9 апреля состоятся первые матчи 1/4 финала Лиги конференций УЕФА 2025/26

В этот день будет сыграно 4 поединка, а ответные матчи состоятся через неделю – 16 апреля.

Донецкий Шахтер в первом матче 1/4 финала ЛК сыграет в 22:00 в польском Кракове домашний поединок против нидерландского АЗ Алкмаар.

В других матчах встретятся: Райо Вальекано – АЕК Афины, Кристал Пэлас – Фиорентина, Майнц – Страсбург.

Финал Лиги конференций запланирован на 27 мая 2026 года в немецком Лейпциге.

Лига конференций УЕФА 2025/26

1/4 финала. Первые матчи. 9 апреля 2026

Расписание матчей

  • 19:45. Райо Вальекано (Испания) – АЕК Афины (Греция)
  • 22:00. Кристал Пэлас (Англия) – Фиорентина (Италия)
  • 22:00. Майнц (Германия) – Страсбург (Франция)
  • 22:00. Шахтер (Украина) – АЗ Алкмаар (Нидерланды)

Сетка плей-офф

​Инфографика

Николай Степанов
Николай Степанов
В полу-финале АЗ сразится с Кристал Пэлэс.
