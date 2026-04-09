Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Свитолина провела тренировку со Стаховским перед матчем КБДК
Кубок Билли Джин Кинг
09 апреля 2026, 15:37 | Обновлено 09 апреля 2026, 15:46
ВИДЕО. Свитолина провела тренировку со Стаховским перед матчем КБДК

Сборная Украины готовится к противостоянию с Польшей в Гливице

ФТУ

9 апреля, первая ракетка Украины Элина Свитолина провела тренировку с Сергеем Стаховским перед матчем Квалификации Кубка Билли Джин Кинг на арене PreZero Arena Gliwice в польском городе Гливице.

Элина опубликовала видео в Instagram, подписав:

«Легко разношу Стаховського. Шучу. Это единственный момент, в котором я выграла».

В составе женской сборной Украины по теннису также представлены: Марта Костюк, Александра Олейникова, Людмила Киченок и Надежда Киченок.

Капитан команды – Илья Марченко.

Противостояние Украины и Польши состоится 10-11 апреля. Победительницы выйдут в финальную часть КБДК, которая состоится в сентябре в китайском городе Шэньчжэне.

Элина Свитолина Сергей Стаховский Илья Марченко Кубок Билли Джин Кинг женская сборная Украины по теннису Александра Олейникова Людмила Киченок Надежда Киченок Марта Костюк тренировка видео
Алина Грушко
