ВИДЕО. Свитолина провела тренировку со Стаховским перед матчем КБДК

9 апреля, первая ракетка Украины Элина Свитолина провела тренировку с Сергеем Стаховским перед матчем Квалификации Кубка Билли Джин Кинг на арене PreZero Arena Gliwice в польском городе Гливице.

Элина опубликовала видео в Instagram, подписав:

«Легко разношу Стаховського. Шучу. Это единственный момент, в котором я выграла».

В составе женской сборной Украины по теннису также представлены: Марта Костюк, Александра Олейникова, Людмила Киченок и Надежда Киченок.

Капитан команды – Илья Марченко.

Противостояние Украины и Польши состоится 10-11 апреля. Победительницы выйдут в финальную часть КБДК, которая состоится в сентябре в китайском городе Шэньчжэне.