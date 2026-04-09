ВИДЕО. Свитолина провела тренировку со Стаховским перед матчем КБДК
Сборная Украины готовится к противостоянию с Польшей в Гливице
9 апреля, первая ракетка Украины Элина Свитолина провела тренировку с Сергеем Стаховским перед матчем Квалификации Кубка Билли Джин Кинг на арене PreZero Arena Gliwice в польском городе Гливице.
Элина опубликовала видео в Instagram, подписав:
«Легко разношу Стаховського. Шучу. Это единственный момент, в котором я выграла».
В составе женской сборной Украины по теннису также представлены: Марта Костюк, Александра Олейникова, Людмила Киченок и Надежда Киченок.
Капитан команды – Илья Марченко.
Противостояние Украины и Польши состоится 10-11 апреля. Победительницы выйдут в финальную часть КБДК, которая состоится в сентябре в китайском городе Шэньчжэне.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
