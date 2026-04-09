  4. Мичел высказался о травме Ваната и назвал сроки восстановления
09 апреля 2026, 17:59 | Обновлено 09 апреля 2026, 18:09
Мичел высказался о травме Ваната и назвал сроки восстановления

Тренер Жироны огорчен ситуацией

09 апреля 2026, 17:59 | Обновлено 09 апреля 2026, 18:09
425
0
Мичел высказался о травме Ваната и назвал сроки восстановления
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

Наставник Жироны Мичел перед матчем чемпионата Испании против Реала отметил большую потерю в составе – украинский форвард Владислав Ванат выбыл до конца сезона.

«Ванат из-за травмы больше не сыграет в сезоне. Ему нужно 10 недель на восстановление. Это очень большая потеря, но мы уже ничего сделать не можем».

«Будем выполнять задачу без Ваната», – сказал Мичел.

Ванат является лучшим бомбардиром команды в сезоне – 10 голов и 2 результативные передачи.

По теме:
Арбелоа нашел причины проблем Барселоны в Лиге чемпионов
Барселона – Эспаньол. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Реал Мадрид – Жирона. Смотреть онлайн. Прямая трансляция
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Арбелоа определил трех виновных игроков Реала в поражении от Баварии
Футбол | 08 апреля 2026, 20:24 5
Арбелоа определил трех виновных игроков Реала в поражении от Баварии
Арбелоа определил трех виновных игроков Реала в поражении от Баварии

В Мадриде недовольны действиями некоторых футболистов

Мирон Маркевич спрогнозировал итоговый счет матча Шахтер – АЗ Алкмаар
Футбол | 09 апреля 2026, 11:11 15
Мирон Маркевич спрогнозировал итоговый счет матча Шахтер – АЗ Алкмаар
Мирон Маркевич спрогнозировал итоговый счет матча Шахтер – АЗ Алкмаар

Известный украинский тренер считает, что у «горняков» неплохие шансы выйти в 1/2-ю Лиги конференций

Свитолина и Костюк. Состоялась жеребьевка поединка КБДК Украина – Польша
Теннис | 09.04.2026, 11:20
Свитолина и Костюк. Состоялась жеребьевка поединка КБДК Украина – Польша
Свитолина и Костюк. Состоялась жеребьевка поединка КБДК Украина – Польша
Чемпионшип. Команда Лэмпарда почти в АПЛ, проблемы Лестера
Футбол | 09.04.2026, 17:25
Чемпионшип. Команда Лэмпарда почти в АПЛ, проблемы Лестера
Чемпионшип. Команда Лэмпарда почти в АПЛ, проблемы Лестера
Александр УСИК: «С ним я точно не буду драться»
Бокс | 09.04.2026, 03:22
Александр УСИК: «С ним я точно не буду драться»
Александр УСИК: «С ним я точно не буду драться»
Популярные новости
Мудрик нашел человека, который ввел ему допинг, и подал в суд
Мудрик нашел человека, который ввел ему допинг, и подал в суд
08.04.2026, 09:59 48
Футбол
Суркис обратился к Пономаренко, после его езды под 250 км в час
Суркис обратился к Пономаренко, после его езды под 250 км в час
08.04.2026, 08:20 36
Футбол
Сетка плей-офф ЛЧ. Итоги дня: Лунин пропустил дважды, успех канониров
Сетка плей-офф ЛЧ. Итоги дня: Лунин пропустил дважды, успех канониров
08.04.2026, 06:23 2
Футбол
Лунина огорчили дважды. Бавария одолела Реал в Мадриде
Лунина огорчили дважды. Бавария одолела Реал в Мадриде
07.04.2026, 23:57 57
Футбол
Киевское Динамо с большой радостью объявило о новом контракте
Киевское Динамо с большой радостью объявило о новом контракте
08.04.2026, 08:13 2
Футбол
Умер Мирча Луческу
Умер Мирча Луческу
07.04.2026, 21:07 81
Футбол
Чисора объявил свое решение после поражения от Уайлдера
Чисора объявил свое решение после поражения от Уайлдера
07.04.2026, 18:01
Бокс
Серхио Рамос продемонстрировал свое истинное отношение к Украине
Серхио Рамос продемонстрировал свое истинное отношение к Украине
07.04.2026, 20:26 2
Футбол
