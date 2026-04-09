Мичел высказался о травме Ваната и назвал сроки восстановления

Наставник Жироны Мичел перед матчем чемпионата Испании против Реала отметил большую потерю в составе – украинский форвард Владислав Ванат выбыл до конца сезона.

«Ванат из-за травмы больше не сыграет в сезоне. Ему нужно 10 недель на восстановление. Это очень большая потеря, но мы уже ничего сделать не можем».

«Будем выполнять задачу без Ваната», – сказал Мичел.

Ванат является лучшим бомбардиром команды в сезоне – 10 голов и 2 результативные передачи.