Испания09 апреля 2026, 17:59 | Обновлено 09 апреля 2026, 18:09
Мичел высказался о травме Ваната и назвал сроки восстановления
Тренер Жироны огорчен ситуацией
Наставник Жироны Мичел перед матчем чемпионата Испании против Реала отметил большую потерю в составе – украинский форвард Владислав Ванат выбыл до конца сезона.
«Ванат из-за травмы больше не сыграет в сезоне. Ему нужно 10 недель на восстановление. Это очень большая потеря, но мы уже ничего сделать не можем».
«Будем выполнять задачу без Ваната», – сказал Мичел.
Ванат является лучшим бомбардиром команды в сезоне – 10 голов и 2 результативные передачи.
