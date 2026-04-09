Алиссон может перебраться в итальянский гранд. С ним готовы попрощаться

Бразильский вратарь «Ливерпуля» Алиссон Беккер моет продолжить карьеру в составе «Ювентуса». Об этом сообщает Calcio Mercato.

По информации источника, 33-летний футболист попал на радары итальянского гранда. В Англии готовы попрощаться с Алиссоном, соглашение с которым истекает летом 2027 года.

В текущем сезоне на счету Алиссона Беккера 34 матча на клубном уровне во всех турнирах, 13 из которых стали сухими, пропустить бразилец успел 36 мячей.

