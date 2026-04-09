Италия09 апреля 2026, 14:35 |
Алиссон может перебраться в итальянский гранд. С ним готовы попрощаться
Бразилец может стать футболистом «Ювентуса»
09 апреля 2026, 14:35 |
661
0
Бразильский вратарь «Ливерпуля» Алиссон Беккер моет продолжить карьеру в составе «Ювентуса». Об этом сообщает Calcio Mercato.
По информации источника, 33-летний футболист попал на радары итальянского гранда. В Англии готовы попрощаться с Алиссоном, соглашение с которым истекает летом 2027 года.
В текущем сезоне на счету Алиссона Беккера 34 матча на клубном уровне во всех турнирах, 13 из которых стали сухими, пропустить бразилец успел 36 мячей.
Ранее сообщалось о том, что «Галатасарай» может усилиться двумя звездами «Ливерпуля».
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 09 апреля 2026, 14:38 0
Александр Шандор обслужит центральный матч 23 тура УПЛ
Футбол | 08 апреля 2026, 19:57 33
Когда он все успевает?
Футбол | 08.04.2026, 20:24
Футбол | 09.04.2026, 13:28
Футбол | 09.04.2026, 11:11
