  Алиссон может перебраться в итальянский гранд. С ним готовы попрощаться
09 апреля 2026, 14:35 |
Бразилец может стать футболистом «Ювентуса»

Getty Images/Global Images Ukraine. Алиссон

Бразильский вратарь «Ливерпуля» Алиссон Беккер моет продолжить карьеру в составе «Ювентуса». Об этом сообщает Calcio Mercato.

По информации источника, 33-летний футболист попал на радары итальянского гранда. В Англии готовы попрощаться с Алиссоном, соглашение с которым истекает летом 2027 года.

В текущем сезоне на счету Алиссона Беккера 34 матча на клубном уровне во всех турнирах, 13 из которых стали сухими, пропустить бразилец успел 36 мячей.

Ранее сообщалось о том, что «Галатасарай» может усилиться двумя звездами «Ливерпуля».

Ювентус Ливерпуль трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A Алиссон Беккер
Даниил Кирияка Источник: Calciomercato
