  Галатасарай может усилиться двумя звездами английского гранда
09 апреля 2026, 13:59 |
Галатасарай может усилиться двумя звездами английского гранда

Карьеру в Турции могут продолжить Мохамед Салах и Вирджил ван Дейк

Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах и Вирджил ван Дейк

«Галатасарай» нацелен на подписание двух звезд «Ливерпуля». Об этом сообщает Aspor.

По информации источника, турецкий гранд нацелен на египетского вингера Мохамед Салаха и нидерландского защитника Вирджила ван Дейка.

Уже этим летом Салах станет свободным агентом – египтянин принял решение покинуть клуб на год раньше, чем истекает контракт.

«Галатасарай» идет на первом месте чемпионате Турции при 67 набранных пунктах. Из Лиги чемпионов вылетели на стадии 1/8 финала от «Ливерпуля».

Ранее Арне Слот дал пресс-конференцию после поражения «Ливерпуля» от «ПСЖ».

Даниил Кирияка Источник: A Spor
