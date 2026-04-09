Галатасарай может усилиться двумя звездами английского гранда

«Галатасарай» нацелен на подписание двух звезд «Ливерпуля». Об этом сообщает Aspor.

По информации источника, турецкий гранд нацелен на египетского вингера Мохамед Салаха и нидерландского защитника Вирджила ван Дейка.

Уже этим летом Салах станет свободным агентом – египтянин принял решение покинуть клуб на год раньше, чем истекает контракт.

«Галатасарай» идет на первом месте чемпионате Турции при 67 набранных пунктах. Из Лиги чемпионов вылетели на стадии 1/8 финала от «Ливерпуля».

