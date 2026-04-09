Мирон МАРКЕВИЧ: «Лунин мог спасти Реал от гола Кейна»

Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич в беседе с корреспондентом Sport.ua поделился впечатлениями о первых четвертьфинальных матчах Лиги чемпионов — самого престижного европейского футбольного турнира:

– Конечно, в центре внимания было противостояние в Мадриде между «Реалом» и «Баварией». Я отдавал предпочтение немецкому гранду и не только потому, что мюнхенцы сейчас на ходу. Большое значение имело и то, что «Бавария» уже гарантировала себе очередное чемпионство в Бундеслиге и могла позволить себе кадровую ротацию, тогда как «Реал» еще не терял надежды догнать «Барселону» в Ла Лиге и вынужден был не расслабляться. Против мюнхенцев мадридцы были мотивированы, однако это им не помогло. Хотя могли и не проиграть, но в ударе был вратарь гостей Нойер, создавалось впечатление, что «звезды» хозяев банально не знали, как заставить его сдаться. А вот вратарь «Реала» украинец Лунин в эпизоде, когда издалека пробивал нападающий «Баварии» Кейн, мог сыграть надежнее и выручить свою команду. Однако этого не произошло. Гости забили во второй раз , сделав весомую заявку на победу.

Все же, несмотря на поражение в родных стенах – 1:2, я бы не спешил преждевременно списывать со счетов «Реал». В его составе есть сразу несколько исполнителей, которые могут в одиночку решить судьбу противостояния. Как по мне, очень многое будет зависеть от того, какую тактику выберет «Бавария» в ответном матче.

– В первый день четвертьфиналов вообще доминировали гости, ведь в Лиссабоне «Арсенал» все-таки вырвал победу у «Спортинга» – 1:0.

– Похоже, последние неудачи лондонцев на внутренней арене заставили их в Лиссабоне быть максимально сосредоточенными. Это было важно и потому, что гости не могли выставить боевой состав. Все же, дал о себе знать более высокий класс «канониров», и это позволило им все-таки дожать «Спортинг».

– Честь хозяев вчера удалось отстоять лишь ПСЖ, который без особых усилий взял верх над «Ливерпулем» – 2:0.

– Если парижане сыграли на своем уровне, то «горожанам» никак не удается преодолеть кризис. Бросалось в глаза, что гостям не хватало сбалансированности. И «Ливерпуль» еще должен быть доволен, что обошлось лишь двумя пропущенными голами.

– Ожидали ли вы такого исхода в Барселоне?

– Конечно, нет. Казалось, что после разгрома «Барселоны» в кубковом матче от «Атлетика» и недавней вымученной победы в большинстве в Мадриде в чемпионате, «горожане» сделают правильные выводы и более строго сыграют в обороне. Однако снова наступили на те же грабли. Похоже, футболисты «Атлетика» уже подобрали «ключи» к высокой обороне «Барселоны» и часто создавали угрозы. Их победу – 2:0 – нельзя считать случайной. К тому же, в «Барселоне» ощущалось отсутствие травмированного Рафиньи с его интенсивностью в завершающей фазе атаки.

– Тогда в заключение, как вы оцениваете шансы четвертьфиналистов в ответных матчах?

– Ближе всех к полуфиналу находятся ПСЖ и «Арсенал». Похоже, «Атлетико» уже не упустит свой шанс, учитывая его умение обороняться. А вот в Мюнхене будет очень интересно, я не считаю «Баварию» фаворитом.