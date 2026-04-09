В субботу, 4 апреля, в Киеве состоялся матч 22-го тура УПЛ сезона 2025/26, в котором «Динамо» сенсационно уступило «Карпатам» со счетом 0:1. Единственный гол в встрече на 6-й минуте забил Фаал.

Поединок обслуживал арбитр Дмитрий Панчишин. В конце игры он отменил гол Матвея Пономаренко, который мог продолжить свою результативную серию. Забитый мяч не засчитали из-за фиксации мяча голкипером львовян — нападающий «Динамо» выбил его из рук соперника.

После матча этот эпизод вызвал резонанс, и пресс-служба Украинской ассоциации футбола обнародовала аудиозапись переговоров судей во время рассмотрения этого момента. Это решение стало одним из ключевых в матче и повлияло на итоговый результат.